Her 4 doktordan 1'i sigara içiyor

Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin yaptığı çalışma, hekimlerin de vatandaş gibi sağlığını ihmal ettiğini gösterdi. 6 üniversiteden mezun olan 7 bin 507 hekimle yapılan saha çalışmasına göre, doktorların yüzde 50’ye yakını sağlıkları için meslektaşlarına gitmiyor. Yüksek tansiyona karşı farkındalık oranı yüzde 40’a ulaşmıyor. Doktorların beşte biri her gün dışarıda yemek yiyor, ‘fastfood’la besleniyor. Her dört hekimden biri sigara kullanırken sigara içenlerin sadece yüzde 7’si bu zararlı alışkanlığı bırakmayı düşünüyor.

Çağlar Avcı’nın Zaman’daki haberine göre, Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin yürüttüğü Türk Hekimleri Kohortu (Türk-HK) isimli çalışma 2009 yılında başladı. Her yıl yenilenen çalışmada doktorlar arasında sık görülen hastalıklar ile risk faktörlerinin oranları hesaplanıyor. Çalışmaya Atatürk, Cerrahpaşa, Çukurova, Dokuz Eylül, Hacettepe ve Ege üniversitelerinin tıp fakültelerinden mezun olan 7 bin 507 hekim dahil edildi. Çalışmanın bu yılki verilerinde ise çarpıcı tespitler yer aldı.

Buna göre, bir yıl içinde doktora giden hekimlerin oranı yüzde 55. Her dört hekimden biri sigara kullanırken bu grup içinde bırakmaya çalışanların oranı sadece yüzde 7’de kaldı. Hekimler arası yüksek kolesterol oranı yüzde 20’nin üzerinde çıkarken, yüksek tansiyon oranı yüzde 14 oldu. Bayan hekimlerin meme kanserine karşı muayene yaptırma oranı ise sadece yüzde 17 iken mamografi yaptırma oranı yüzde 15. Aynı şekilde erkek hekimlerin prostat kanseri için PSA ölçtürme oranı yüzde 17’yi geçemedi.

Araştırmaya göre, her on doktordan altısı da kilo vermek için diyet ve egzersiz yapıyor. Doktorlarda günlük su tüketim ortalaması 9 bardağı buluyor. Ancak 65 yaş üzeri ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan zatürre için aşılanma oranı ücretsiz olmasına rağmen doktorlar arasında yüzde biri geçmiyor. Bu oran ABD’de yüzde 65, Avrupa ülkelerinde yüzde 60 oranında yer alıyor. Avrupa ve ABD’de yüzde 50’nin üzerinde olan grip aşısı olma oranı ise Türkiye’de yüzde 5’te kaldı.

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde konuşan Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, hem vatandaşın hem de hekimlerin sağlığını ihmal ettiğini vurguluyor. Söz konusu çalışmanın, bu ihmali gözler önüne serdiğini söyleyen Ünal, “Bunlar iyi sonuçlar değil. Biz bunları her yıl yeniliyoruz. Maalesef artışlar devam ediyor. Örneğin yüksek kolesterole her yıl yüzde 1,3 ilave oluyor.” diyor. Ünal, bu gidişatın tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, doktorların önlemlerini almasını ve farkındalıklarını artırmasını istiyor.