-Her 4 bankacıdan biri kamu bankasında çalışıyor ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Bankacılık sektöründe neredeyse her 4 bankacıdan biri kamu bankasında (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank) çalışıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü raporundan yaptığı derlemeye göre, Haziran 2011 itibariyle Türk bankacılık sektöründe 10 bin 351 şubede toplam 194 bin 619 kişi istihdam ediliyor. Bankacılık sektöründe çalışan sayısı bu yılın Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam 5 bin 925 kişi artış gösterdi. Bu çerçevede, Haziran 2010 tarihinde 46 bin 220 kişi olan kamu bankalarında çalışan sayısı, bir yıl içinde 3 bin 203 kişi artarak 49 bin 423 kişiye yükseldi. 11 özel bankada (Adabank, Akbank, Alternatifbank, Anadolubank, Şekerbank, Tekstilbank, Turkish Bank, TEB, Garanti, İşbank, Yapı ve Kredi Bankası) çalışan sayısı ise geçen yılın Haziran ayına göre 5 bin 16 kişi artarak 88 bin 906 kişiye ulaştı. Haziran 2011 itibariyle yabancı bankalarda 37 bin 733, katılım bankalarında 13 bin 35, kalkınma ve yatırım bankalarında 5 bin 233, TMSF bankalarında da 289 kişi istihdam edildi. Bu arada, yabancı bankalar grubunda yer alan Fortisbank'ın 14 Şubat 2011 tarihi itibariyle özel bankalar grubunda yer alan Türk Ekonomi Bankasına (TEB) devrolması sebebiyle yabancı bankalarda çalışan personel sayısında 2 bin 854 kişi azalma göründü. -Şube sayısı 10 bini aştı- Haziran 2011 itibariyle bankaların toplam şube sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 623 adet artarak 10 bin 351'e ulaştı. Şubelerin 2 bin 855'i kamu bankalarına, 4 bin 926 adedi özel bankalara, 1.884 adedi yabancı bankalara, 643 adedi katılım bankalarına, 41 adedi kalkınma ve yatırım bankalarına, 2 adedi de TMSF bankalarına ait. Şube sayısında 2011 yılının ilk yarısındaki değişim banka grupları itibariyle değerlendirildiğinde, özel bankalar grubunun şube sayısının 346 arttığı, yabancı banka grubunun şube sayısının ise 209 adet azaldığı görülüyor. Yılın ilk yarısındaki banka gruplarının şube sayısı değişimi Fortisbank'ın devri hariç tutularak değerlendirildiğinde, kamu bankalarının şube sayısının 111 adet, özel bankaların 79 adet, yabancı bankaların 60 adet ve katılım bankalarının ise 36 adet artırdığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde en fazla şube artışı, birleşmelerin etkisiyle özel bankalarda olurken, yılın ikinci çeyreğinde en fazla şubeyi kamu bankalarının açtığı görüldü. Ayrıca, bu yılın ilk yarısında kamu bankalarında 3 adet, özel bankalar tarafından da bir adet yeni şube yurt dışı şube (Irak ve Suudi Arabistan'da) açıldı. Ayrıca, özel bankalarca 2 adet, kamu bankaları tarafından 1 adet yurt dışı mali iştirak edinildi.