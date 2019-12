Her 3 erkekten 1’inde sertleşme sorunu var

`Erektil disfonksiyon' ya da halk arasında bilinen adıyla penisin sertleşme zorluğunun, başarılı bir cinsel ilişki için gerekli olan penis sertliğinin sağlanamaması ya da sağlansa bile devam ettirilememesi olarak tanımlandığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Faruk Usta, şunları söyledi:``1995 yılında yapılan bilimsel çalışmanın sonucu, tüm dünyada yaklaşık 153 milyon erkeğin cinsel ilişki sırasında sertleşme sorunu olduğunu ve bu sayının 2025 yılında yaklaşık 322 milyonu bulacağını göstermiştir.”Çekingenlik, utanma ve sorunu hekim ya da bir başkasıyla paylaşmama isteğinin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada birçok hastanın tedavisiz kalmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Usta, şöyle devam etti:``Hastaların önemli bir bölümünde sadece hasta değil, hastanın eşi de sertleşme sorununu doğal bir süreç olarak kabullenip, neticede cinselliğin yaşanamaması gibi bir sonuç ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde gerek hastalığın tedavi ile kontrol altına alınması, gerek sertleşme sorununun kendisine yönelik uygulanan birçok tedavi olanağının varlığı söz konusudur.”1980'li yıllardan sonra penis sertleşmesinde rol oynayan faktörlerin ve sertleşme sorununa neden olan sebeplerin ortaya konulmasından sonra, günümüzde sertleşme sorununun tedavisinin mümkün olduğunu kaydeden Doç. Dr. Usta, şöyle konuştu:``Ülkemizde yapılan bir çalışmada, 40 yaş üstü erkeklerde değişik derecelerde olmak üzere sertleşme sorununun görülme sıklığının yaklaşık olarak yüzde 35 olduğu rapor edilmektedir. Başka bir deyişle her üç erkekten biri yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan sertleşme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.”Doç. Dr. Mustafa Faruk Usta, ``Önemli olan hastaların hangi tedavi biçimine uygun olduğunun doğru bir şekilde ortaya konulabilmesidir. Genel olarak tedavi yaklaşımları basamak basmak olup, kolay uygulanılabilir seçeneklerden daha zor ve zahmetli seçeneklere doğru 3 basamak halinde gitmektedir” dedi.Tedavide birinci basamağın ağızdan alınan ilaçlar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Usta, bu ilaçların cinsel ilişkiden 1- 2 saat önce ağız yoluyla alındığını belirtti. ``İlk basamak tedavinin fayda sağlamadığı hastalarda ikinci basmak tedavi olarak penis içine enjekte edilen ilaçlardan yarar sağlanabilir” diyen Doç. Dr. Usta, bu basamakta hastaların uygulama zorluğundan şikâyet ettiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Mustafa Faruk Usta, ``Bu tarz ilaçlar oldukça etkili olup, gerçekten de her cinsel ilişki öncesi penis içine bir ilacın enjekte edilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle bu tedaviyi alan hastaların yarısına yakını birinci yılın sonunda bu tedaviden vazgeçmektedir” dedi.Son basmak tedavi seçeneğinin halk arasında `mutluluk çubuğu' olarak bilinen penil protezlerin penis içine yerleştirilmesi operasyonu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Usta, yaklaşık iki saat süren bir operasyonla bu cihazların penisin içine yerleştirildiğini söyledi.Doç. Dr. Usta, son olarak tüm bu anlatılan tedavi seçeneklerinin dışında, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan erkeklik hormon eksikliğinin de sertleşme sorununa neden olabildiğini belirtti.