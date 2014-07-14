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Sağlık

'Her 3 alzheimer vakasından 1'i önlenebilir'

Alzheimerın ana risk faktörlerini egzersiz yapmama, sigara kullanımı, depresyon ve yetersiz eğitim oluşturuyor

14 Temmuz 2014 15:25

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, dünya genelinde her üç Alzheimer vakasından birinin önlenebilir olduğuna işaret ediyor. Hastalığın ana risk faktörleri arasında egzersiz yapmama, sigara kullanımı, depresyon ve yetersiz eğitim de bulunuyor.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Derneği'ne göre yaş en büyük faktör. Sonuçları Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında nüfus bazlı veriler incelenerek yedi risk faktörü belirlendi. Bunlar, diyabet, orta-yaşta yüksek tansiyon, orta yaşta obezite, hareketsizlik, depresyon, sigara ve yetersiz eğitim.

BBC Türkçe’de ye alan habere göre, uzmanlar, her üç Alzheimer vakasından birinin sigara ve yetersiz egzersiz gibi değiştirilmesi mümkün yaşam tarzı faktörlerine bağlı olabileceğini tespit etti.

Araştırmacılar daha sonra bu faktörlerin azaltılmasının gelecekte Alzhemier vakalarının sayısının nasıl düşürülebileceğini inceledi. Uzmanlar, her risk faktörünün yüzde 10 oranında azaltılmasıyla 2050'ye kadar dokuz milyon vakanın engellenebileceği sonucuna vardı.

2050'ye kadar dünya genelinde Alzheimer hastalarının sayısının 106 milyonu aşması bekleniyor. Bu, 2010'daki hasta sayısının üç katından fazla.

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