Her 20 insandan biri Hepatit B'li

Stanford Üniversitesi Hastanesi Asya Karaciğer Merkezi yöneticisi Dr. So: "Günümüzde yeni doğanların sadece yüzde 55'i aşılanmış. Dünyada her 20 insandan biri Hepatit B ile enfekte. Politikacılara ve sivil toplum örgütlerine 'Bu konuda ne yapıyorsunuz?' diye sormak gerek" dedi.



Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği'nin (AASLD) ABD'nin San Francisco kentinde düzenlediği Karaciğer Kongresi'ne katılan basın mensuplarına, Stanford Üniversitesi Hastanesi Asya Karaciğer Merkezi gezdirildi.



Merkez yöneticisi Dr. So, gezi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hepatit B'nin yaygınlığına işaret ederek, ABD'de hepatit B hastası 2 insandan birinin bu virüsü taşıdığının farkında olmadığını belirtti.



Asya Karaciğer Merkezi olarak ABD hükümeti ile bir araya gelerek bu konuda yapılması gereken çalışmalar hakkında gerekli mercileri bilgilendirdiklerini kaydeden Dr. So, ABD'de yaşayan Asyalılar'ın 3'te birinin hepatit B virüsü taşıdığını bildirdi.



Dr. So, nüfusundan dolayı hepatit B hastalarının 3'te birinin yaşadığı Çin'de bir bilgilendirme kampanyası bulunmadığını belirterek, bu ülkede hala 150 milyon çocuğun hepatit B karşısında korunması olmadığına dikkati çekti.



Dr. So, ABD Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi ile birlikte "Viral Hepatit ile Mücadelede Asya ve Pasifik Birliği" adlı bir girişimi başlattıklarını, bu girişimle bölge ülkelerinde aşılanma, eğitim ve tedavi konularında politikalar ve gerekli düzenlemeleri yürütmek üzere çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Hepatit B'den aşıyla korunma



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dr. So, bir soru üzerine kan, enjektör gibi malzemelerin ortak kullanımı ya da korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşan hepatit B virüsünün daha çok anneden çocuğa doğum sırasında geçtiğini veya erken çocukluk döneminde çevreden alındığını kaydetti.



HIV virüsünden daha uzun ömürlü ve 100 kat daha bulaşıcı olduğunu belirten Dr. So, şunları kaydetti:



"Bu hastalıktan korunmak için gerekli aşı var. Bu aşıyı geliştiren 32 yıl önce Nobel aldı. Bu süre içinde biz ne yaptık? Günümüzde yeni doğanların sadece yüzde 55'i aşılanmış. Dünyada her 20 insandan biri Hepatit B ile enfekte. Politikacılara ve sivil toplum örgütlerine 'Bu konuda ne yapıyorsunuz?' diye sormak gerek."



Dünya Sağlık Örgütü'nde bile çok az sayıda kişinin bu alanda çalışma yaptığını söyleyen Dr. So, ünlü insanların bu konuyu sürekli gündeme getirerek toplumda bir bilinç oluşturabileceğini ifade etti.



Hepatit B virüsünü doğum sırasında annesinden alan Hong Kong'lu hasta Anthony Chui de basın mensuplarına karaciğer kanseriyle mücadelesini anlattı.



2000 yılında 32 yaşındayken bir mide ağrısıyla karaciğerindeki rahatsızlığı öğrendiğini anlatan Chui, kendisine uygulanan tedavi ile bu hastalıktan kurtulduğunu söyledi.