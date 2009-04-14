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Sağlık

Her 125 bebekten 1'i kalp hastalığı ile doğuyor

Uzmanlar, Türkiye'de her 125 bebekten 1'inin doğumsal kalp hastalığı ile doğduğunu söylüyor.

14 Nisan 2009 03:00

Kalp hastalıklarının hamilelik döneminde belirlendiğine işaret eden uzmanlar, Türkiye'de her 125 bebekten 1'inin doğumsal kalp hastalığı ile doğduğunu söylüyor.

'Fetal ekokardiyografi' adıyla uygulanmaya başlanan ileri ultrason teknikleri ile artık hamileliğin başında bu tür rahatsızlıklar tespit edilebildiğini belirten uzmanlar, "Kalp hastalıklarında teşhis çok önemlidir. Hamilelikte belirlenen rahatsızlıklar tedavi yöntemiyle giderilebilir" uyarısında bulunuyor.

Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Ömer Kurt Habertürk’e yaptığı açıklamada, doğumsal kalp hastalığının bebek ölümlerinde ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Kurt, Türkiye'de uygulanmaya başlanan 'fetal ekokardiyografi tekniğinin' bu tür hastalıkların anne karnındayken tespit edilmesini sağladığını ifade etti.

Op. Dr. Kurt, yaklaşık 4.5 - 5 ay döneminde yarım saat süren bir ultrason boyunca kalp anomalisine ilişkin ultrason yaptığında bebekte kalp sakatlığı olup olmadığının tespit edildiğini dile getirdi.

Kurt, "Gebelik döneminde aileler psikolojik açıdan kendilerini hazırlıyorlar, eğer erken dönemde saptanabilirse bebeğin belki terminasonu yani sonlandırılmasına gidilebilir. Sistem sayesinde doğum sonrasında oluşan bebek ölümlerinin önüne geçilebileceğini, bebekte zekâ geriliğine yol açan kromozom hastalığının da tespit edilebildiğinin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla biz bunları anne karnında önce teşhis edersek, doğar doğmaz gerekli müdahaleleri yaparak bebeğin yaşamasını sağlayabiliriz. Doğumdan sonra bir şey yapacak durumda olmayacağımız için bunu anne karnında ve 4, 4,5 ya da 5 aylık dönemde öğrenmek çok büyük önem taşıyor" dedi.

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