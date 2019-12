Her 100 kişiden biri potansiyel böbrek hastası

Türkiye'de 5 milyon 600 bin böbrek hastasının bulunduğu, bunların tedavilerine önem verilmezse kısa bir süre sonra diyaliz makinelerine bağlanmak zorunda kalacaklarından böbrek nakli adayı olacakları belirtildi.



Avrupa Birliği Hipertansiyon uzmanı, Ulusal Böbrek Vakfı ve Hipertansiyon Derneği Kurucu Başkanı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Hipertansiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Sağlıker, yaptığı açıklamada, böbreklerin çok önemli organlar olduğunu, kalbin sürekli attığı kan miktarının yüzde 20'sini böbreklerden aldığını belirtti.



Böbreklerin, vücudun beşte biri kadar önemli olduğunu vurgulayan Sağlıker, her biri 50 ila 100 gram arasında değişen ağırlığa sahip böbreklerin yaşamsal fonksiyonunun büyük olduğunu söyledi.



Sağlıker, Türkiye'de 160 bini Adana'da olmak üzere toplam 5 milyon 600 bin böbrek hastası bulunduğunu belirterek, her 100 kişiden birinin potansiyel böbrek hastası olduğunu ifade etti.



Sağlıker, bu kişilerin tedavilerine önem verilmezse kısa bir süre sonra diyaliz makinelerine bağlanmak zorunda kalacak olmalarından dolayı böbrek nakli adayı olacaklarını kaydetti.



Sağlıker, Türkiye'de yılda ancak bin kişiye böbrek nakli yapılabildiğini ve bunun çok yetersiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Halen böbrek bekleyen 60 bin hasta bulunuyor. Hasta sayısı her yıl yüzde 10 artıyor. Eğer böbrek nakillerine ağırlık veren tedavi yöntemleri teşvik edilmez ise 2025 yılında bu sayı 277 bine çıkacak. Bu da Türkiye bütçesinin en az 27 milyar TL'sinin hastaların tedavisi için harcanacağı anlamına geliyor. Bu kadar paranın harcanmaması için şimdiden böbrek nakillerini hızlandırmamız, ayrıca hastalığa neden olan tansiyon ve şeker hastalıklarının önüne geçmemiz lazım.



Türkiye'de 17,5 milyon hipertansiyonlu olmasına rağmen kimse bu rahatsızlığının farkında değil. Ancak, hastaneye gidince öğreniyorlar. Bunun yanında Türkiye'de son yıllarda şeker hastaları da artıyor. Şeker rahatsızlığı böbrek hastalarının yüzde 30 ve 40'ını teşkil ediyor. Tansiyon ve şeker rahatsızlıklarını tedavi edebilirsek, böbrek hastalığı kalmaz."



Tuz tüketiminden kaçınılmalı



Böbrek hastalığına yakalanmamak için tuz tüketiminden kaçınılması gerektiğini anlatan Sağlıker, günlük tuz tüketiminin insan sağlığı açısından ortalama 4-6 gram olması gerekirken, Türkiye'de bunun 12 gramı bulduğuna, Çukurova yöresinde ise 18-20 grama ulaştığına dikkat çekti.



Sağlıker, böbrek hastalığına en fazla stresli meslekler olduğu için askerler, pilotlar, siyasiler, polisler, öğretmenler ve doktorlarda rastlandığını sözlerine ekledi.



(AA)