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Yaşam

Her 100 kişiden biri çölyak hastası

Yeditepeli iletişimciler, Çölyak hastalığının bilinirliğini artırmak için bir proje hazırladı...

09 Mayıs 2011 03:00

 T24- Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, bağırsaklardaki bir sindirim hastalığı olan Çölyak konusunda bilinilirliği artırmak amacıyla Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte bir etkinliğe imza attı. Çocuk Hastalıkları Uzmanları  Prof.Dr. Sema Aydoğdu ve Yard. Doç. Dr. Mahir Gülcan’ın  yanı sıra Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Derya Ukav’ın katılımıyla 5 Mayıs 2011 Perşembe günü bir konferans gerçekleştirildi.

Proje sorumluları Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Gonca Akpınar , Nihan Öner ve Çağla Akar’ın yaptığı araştırmaya göre, 18-35 yaş arası eğitim seviyesi yüksek insanların dahi bu hastalığı bilmediği ortaya çıkarken, Çölyakla Yaşam Derneği’nin verileri, her 100 kişiden birinin bu hastalıkla yaşadığı kaydedildi.

 Çölyak hastası olan kişiler buğdayda arpada çavdarda ve yulafta bulunan ve "gluten" olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir.  Çölyaklı hastalar gluten içeren yiyecekler yediklerinde, bağışıklık sistemi bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar.


Çölyak hastalığı ile ilgili her şey

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