'Her 100 çocuktan 15'i bu sorunu yaşıyor, ailenin verdiği ceza travmayı artırıyor'

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'de 5 yaşındaki her 100 çocuktan 15\'inin, gece yatak ıslatma sorunu yaşadığı belirtildi. Uzmanlar gece yatak ıslatan çocuklara, aileler tarafından ağır cezalar verildiğine dikkat çekerek, bunun çocuktaki travmayı artırdığını ifade etti. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Aygün, \"Gece yatak ıslatma, genel inanışın aksine psikolojik bir problem değildir. Fakat çevresi tarafından tepki gören, başka bir yerde geceleyemeyen, tatile gidemeyen, durumundan utanç duyan çocuk, psikolojik açıdan olumsuz etkilenebilmektedir\" dedi.

Türk Üroloji Derneği, gece yatak ıslatan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla \'Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi\' düzenledi. Ferring Türkiye\'nin desteğiyle gerçekleşen drama atölyesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Tiyatro sanatçısı Doğa Rutkay Kamal ve Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi Proje Koordinatörü Ebru Gönenbaba\'nın da katıldığı basın toplantısında Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Aygün, 5 yaş ve üzeri çocuklarda gece yatak ıslatmanın tıbbi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, \"Bu sorunu yaşayan çocukların aileleri ise durumu bir sağlık sorunu değil, çocuğun tembelliği ve umursamazlığı olarak görüyor. Gece yatak ıslatma, çocuğun hatası olmamasına rağmen maalesef ülkemizde çoğu zaman şiddetle cezalandırılıyor. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, aileler tokat atmaktan odasına kilitlemeye kadar pek çok farklı şekilde çocuğa ceza veriyor. Oysa konuya cezayla yaklaşmak, sorunu çözmek yerine daha da derinleştirip travmatik hale getiriyor\" dedi.

\'ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLERDEN\'

Prof. Dr. Aygün, çocukluk çağının en sık karşılaşılan ve tedavisi mümkün olan üriner sistem problemlerinden biri olan gece yatak ıslatmanın, 5 yaşındaki her 100 çocuktan 15’ini etkilediğini, istemsiz ve farkında olmadan meydana gelen bu durumun, erkek çocuklarda daha sık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aygün, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük, geniş ailelerde bu soruna yüksek oranda rastlandığına dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı: \"İdrar kesesi ve idrar tutmaya yarayan kasların kontrolü, sinir sistemi tarafından yapılmaktadır. Gece idrar kontrolünün sağlanmasında rol alan faktörlerde gelişen bir sorun, enürezis noktürnaya yol açabilir. Aileler, yatağını ıslatan çocukların bir kısmının uykularının ağır olduğundan söz eder. Bazı altını ıslatan çocuklarda ise gece üretilen idrarın normalden fazla olduğu saptanmıştır. Bir kısmında ise idrar kesesinin çalışmasıyla ilgili bozukluk bulunmaktadır. Yatak ıslatma, çocuğun bilinçli bir davranışı değildir. Anne-babanın iyi eğitememiş olması anlamına da gelmez. Ailenin bu duruma tepkiyle yaklaşması veya cezalandırma yolunu seçmesi, sorunu çözmez hatta derinleşmesine yol açabilir. Genel inanışın aksine, psikolojik bir problem de değildir. Çevresi tarafından tepki gören, başka bir yerde geceleyemeyen, tatile gidemeyen, durumundan utanç duyan çocuk psikolojik açıdan olumsuz etkilenebilmektedir.\"

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği olarak toplumdaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Aygün, \"Amacımız aile ve doktorların bu konuya dikkatlerini çekmek, bunun ne çocuğun ne de ailesinin suçu olduğunu, tedavi edilebilen ve edilmesi gereken bir sorun olduğu konusunu gündeme getirmek. Bu soruna sahip çocuklara destek olduklarını, onların yanında olduklarını göstermek için başvuran 5-15 yaşlarındaki çocukların katılacağı yaratıcı drama atölyesi projesi, toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızın sosyal gelişimlerine de bir katkıda bulunmak amacıyla planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Derneğimiz, çocuk ürolojik hastalıklarını araştıran, halka yönelik eğitim veren ve bilgilendiren birçok proje yürütmektedir. Bu projede bizlere koşulsuz destek sağlayan Ferring Firması’na, projenin tanıtımında büyük destek veren tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay’a ve atölye çalışmasını yürütecek olan İstanbul Drama Sanat Akademisi’ne derneğim adına teşekkür ederim\" dedi.

\'ÇOCUĞA YÜKSEK ŞİDDETTE CEZALAR UYGULANIYOR\'

Gece yatak ıslatma sorununun enüretik çocuklar üzerinde yarattığı etkinin anne baba boşanması ve kavgalarından sonra 3\'üncü sırada gelen travmatik sorun olarak kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Aygün sözlerini şöyle noktaladı, \"Gece yatak ıslatma çocuğun hatası olmamasına rağmen maalesef ülkemizde çocuğa yüksek şiddette cezalar uygulanmaktadır. 2013 yılında Türkiye’de yatak ıslatan 208 çocuğun aileleri ile yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre; aileler yatak ıslatmayı sağlık sorunu olarak değil, çocuğun tembelliği ve umursamazlığı olarak görüyor. Çare olarak da cezalandırmaya başvuruyor. Bu çocuklara ağır ceza uygulama oranı yüzde 35. Ağır ceza tanımı ise tekme, tokat, dövme, sopa ile dövme, çocuğu odaya hapsetme ve altını sabaha kadar ıslak bırakmadan, en uç noktada cinsel organını kibrit çöpü ile yakmaya kadar gidebiliyor. Oysa ceza ile yaklaşmak bu sorunu çözmek yerine çok daha derinleştirmektedir. Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi Projesi ile bu durumun psikolojik değil fizyolojik bir sorun olduğuna dikkat çekerek, anne babalarda farkındalık oluşturmak istiyoruz.

FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA DRAMA ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

Ferring İlaç Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi Proje Koordinatörü Ebru Gönenbaba da proje ile ilgili şunları söyledi:

\"Gece yatak ıslatma sorununun sebeplerini ve tedavi edilebilir olduğunu anlatmak amacıyla halkı bilinçlendirici aktivitelere destek olmak, Ferring İlaç olarak öncelikli hedeflerimizden. \'Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi\' sosyal sorumluluk projesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, bu sorunu yaşamayan ancak hastalığın bilinirliğini artırarak enüretik yaşıtlarına destek olmak üzere bu atölye çalışmasına katılan her çocuğumuza gönülden teşekkür ediyorum.\"

DOĞA RUTKAY KAMAL, AİLELERİ UYARDI

Projenin tanıtılmasına destek veren tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay Kamal ise \"Gece yatak ıslatma sorunu ne çocuğun ne de ailenin suçudur. Bununla yaşayan çocuğunuzu suçlamayın ve ona kızmayın, asla cezalandırmayın. Bunun durumu daha da kötüleştirebileceğini unutmayın. Nasıl hissettiğini sorun ve destek verin, çocuğunuzun bu süreç boyunca yanında olun. Eğer sizin beş yaşın üzerindeki çocuğunuz da bu soruna sahipse, mutlaka bu konuda uzman bir hekime başvurun. Çünkü gece yatak ıslatma, tedavi edilebilen ve edilmesi gereken bir sağlık sorundur\" diye konuştu.

ALTINI ISLATAN YAŞITLARINA DESTEK VERDİLER

Basın toplantısının sonunda Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi\'ne katılan çocuklar, gece yatağını ıslatan yaşıtlarına destek vermek için bir dösteri sundu.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvuruları \'www.geceyatakislatma.com\' adlı web sitesi, ‘mutlu sabahlar’ adlı Facebook ve Twitter hesapları ile ‘mutlusabahlartr’ Instagram hesabından yapılan ‘Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Yaratıcı Drama Atölyesi, İstanbul Drama Sanat Akademisi’ tarafından gerçekleştirilecek. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarla aynı anda, iki farklı salonda, 2 saatlik bir atölye çalışması verilecek. Atölyeye katılan çocuklara sertifikaları Dernek ve İstanbul Drama Sanat Akademisi tarafından verilecek.



