Her 10 okuldan sadece birinde revir var

Cumhuriyet'inkonuyu Meclis gündemine getiren CHP İstanbul Milletvekili’in sorularına Milli Eğitim Bakanı’tan yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her 10 okuldan sadece birinde revir olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkyardım eğitimi almış personel sayısını ise 46 bin olarak açıkladı. MEB istatistiklerine göre, 66 bin 849 okulda 18 milyon 108 bin 860 öğrenci bulunuyor. Bakan Selçuk, “Bakanlığımıza bağlı resmi okullarda 5 bin 98, özel okullarda ise 2 bin 932 revir bulunmaktadır” dedi.