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Gündem

Her 10 okuldan sadece birinde revir var

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuk, okul kantinlerinden aldıkları yiyecekler sebebiyle yaşamlarını yitirmişti

21 Şubat 2020 09:22

Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun okul kantinlerinden aldığı gıdalarla yaşamlarını yitirmesinin ardından kamuoyunda gündemine taşıdığı okullardaki revir sorunu büyüyor. Milli Eğitim Bakanı'nın verdiği bilgiye göre her 10 okuldan birisinde revir bulunuyor

 

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