Her 10 Kitabın Dördü 'Korsan'

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, yeni sezonu karşılayan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Güngen, Yapı Kredi Yayınları'nın son yıllardaki satışlarında düzenli bir artış olduğunu belirterek, " Ocak 2008'den bugüne 170 adet başlıkta ilk, 290 adet başlıkta tekrar baskı yaptık. Genel toplamda 750 bin adede yakın kitap yayımlamış olduk. 2008 sonu hedefimiz 800 bin kitap yayımlamak" diye konuştu. Genel Müdür Güngen genel olarak kitap pazarıyla ilgili görüşlerini açıklarken ise, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye Yayıncılar Birliği verilerine baktığımızda çarpıcı rakamlar karşımıza çıkıyor. 1980'li yılların başında 100 civarında yayınevi, 10 bin civarında da kitabevi varken, bugün 2 bine yakın yayınevi ve 6 bin kadar kitabevi var. Büyük kitabevleri sayesinde kitap satış alanları büyüdü gibi görünse de bu artış sadece yüzde 15. Sektörün çok önemli bir bölümünü ders kitapları ve yardımcı kitaplar oluşturuyor."Güngen ayrıca Türkiye'nin yayıncılıktaki 'kanayan yarası' korsan kitaplara da değinme fırsatı buldu. kademik yayınlar ve ithal kitaplar çıkarılınca kültür yayınlarının toplam sektörün yaklaşık yüzde 37'sini oluşturduğuna işaret eden Güngen şunları anlattı: "Bu üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı ise çevirilerden oluşuyor. İngiltere ve ABD'de bu oran yüzde 1'den daha az. Haftada 500 kitap üretildiği söyleniyor, bu ciddi bir sayı. Ticaret tarafına bakarsak, toplam ulaşılabilir piyasa 800 milyon ABD doları civarında. Bunun 300 milyon kadarı kültür yayınlarından oluşuyor. Piyasanın da yaklaşık yüzde 40'ı korsan baskılar! Ortalama kitap fiyatı 12 YTL."