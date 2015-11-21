Her 10 kişiden biri çıplak yatıyor



YouGov kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 10'u “Uyurken üzerinize ne giyiyorsunuz?” sorusuna “hiçbir şey” yanıtını verdi. Almanya'da her üç kişiden biri (yüzde 34) uyurken pijama giyiyor. Her beş kişiden biri (yüzde 19) ise geceleri tişört ve kilot giydiğini söyledi.

İngiliz futbol yıldızı David Beckham, kısa süre önce magazin dergisi People'a bir röportaj vermişti. Genellikle uyurken hiçbir şey giymediğini söyleyen Beckham “Eğer illa üzerimde bir şey olması gerekiyorsa iç çamaşırlarım olur” demişti. People dergisi David Beckham'ı “yaşayan en seksi erkek” olarak tanımladı.

YouGov ankete katılanlara yatarken çorap giyip giymediklerini de sordu. Yüzde 83 çorap giymeden yatağa girdiğini söyledi.