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Her 10 kişiden 7'si bunu izliyor

Kanal D’nin salı akşamları ekrana gelen dizisi “Öyle Bir Geçen Zaman Ki” reytingin sınırlarını zorladı.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Kanal D’nin salı akşamları ekrana gelen dizisi “Öyle Bir Geçen Zaman Ki” reyting sınırlarını zorladı.


Başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi, Meral Çetinkaya ve Mete Horozoğlu’nun paylaştığı dizisinin salı akşamı ekrana gelen 14. bölümü, şifresiz kanaldan ve canlı olarak yayınlanan Fenerbahçe-Bucaspor maçına rağmen, A/B Sosyo Ekonomik Statü’de yüzde 69.5, Tüm Kişiler’de de yüzde 65.0 izlenme payına kadar ulaşıp, hem kendi rekorunu kırdı, hem de televizyon tarihinin reyting rekorları listesinde adını zirveye yazdırdı. Böylece televizyonu açık olan her 10 kişiden 7’si diziyi izledi.


Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde sosyal medyada da tam bir patlama yaşandı. Öyle ki, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” için Ekşi Sözlük’te tam 261 sayfa açılırken, twitter’da da yayın anında atılan twett sayısı 1700’leri geçti.


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