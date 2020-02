Her 10 Kasım'da bir gazete alıp sakladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de oturan ve 10 Kasım 1931 doğumlu olan 87 yaşındaki İsmet Baş, Atatürk\'ün ölüm yılı olan her 10 Kasım\'da bir gazete alarak arşivinde sakladı. Arşivinde 19 Kasım 1938 tarihli Ulus gazetesi bulunan İsmet Baş, Atatürk\'ün cenazesi ile ilgili gazeteye bakarken duygulanıyor.

Düzce Aydınpınar Mahallesi\'nde oturan emekli matbaacı İsmet Baş, Atatürk\'ün ölüm günü olan 10 Kasım 1938 tarihinden itibaren her yıl 10 Kasım\'da aldığı gazeteleri sakladı. İsmet Baş özellikle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün cenazesiyle ilgili 19 Kasım 1938 tarihli Ulus gazetesine bakarken duygulanıyor. 10 Kasım 1931 tarihinde doğduğunu söyleyen İsmet Baş, Atatürk sevgisini anlatırken zaman zaman duygulanarak, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurulmasına sebep oldu ve kurtulmasını sağladı. Gazeteleri çok sevdiğim için bir hatıra olarak sakladım. Her 10 Kasım\'da bir gazete aldım. Ben matbaacıydım. Her Atatürk haberi geldiğinde kendim yazar, uygulardım. Halan içimde o duygu var. Çünkü ona karşı olanlara bende karşıyım. O\'nu şu bakımdan seviyorum; Atatürk ve arkadaşları deselerdi ki bana ne, beni ilgilendirmez, ben gidiyorum, beni görmeyin o zaman bu yurt kurulur muydu? Bu ulus, bu Cumhuriyet kurulur muydu? Bu kurtuluş mücadelesi yapılabilir miydi? Hepsi can kulağı ile çalıştıkları için bu yurdu kurtardılar ve Cumhuriyeti kurdular.\" dedi.

FOTOĞRAFLI