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Sağlık

Her 10 kanser vakasından 4'ünün nedeni sağlıksız yaşam

İngiliz Kanser Araştırmaları Derneği'nin yayımladığı verilere göre, sigara en büyük önlenebilir risk faktörü

26 Aralık 2014 12:28

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, daha sağlıklı bir yaşam tarzıyla, her 10 kanser vakasından 4'ünün önlenmesi mümkün olabilecekti.

İngiliz Kanser Araştırmaları Derneği'nin yayımladığı verilere göre, sigara en büyük önlenebilir risk faktörü. Bunu sağlıksız beslenme izliyor.

Dernek bu nedenle insanları 'yeni yıl kararlarında' sağlıklarını düşünmeleri çağrısını yapıyor.

Alkolün azaltılması ve düzenli egzersiz de derneğin tavsiyeleri arasında yer alıyor.

2007-2011'i kapsayan 5 yıllık dönemde, İngiltere'de sigarayla bağlantılı 300 bin kanser vakası görüldü.

Çok fazla işlenmiş gıda içeren sağlıksız beslenmeyle ilişkilendirilen kanser vakası sayısı ise 145 bin. Bunu 88 bin vakayla obezite, 62 bin vakayla da alkol izliyor.

Güneşin cilde verdiği zarar ve hareketsizlik de kansere neden olan ana faktörler arasında yer alıyor.

Londra Üniversitesi'nden Prof. Max Parkin, "Yaşam tarzı tercihlerinin kanser riskinde büyük etkisi olduğuna artık şüphe yok. Dünya genelindeki tüm araştırmalar aynı temel risk faktörlerine işaret ediyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı, kansere yakalanmamayı garanti etmiyor ama atacağımız adımlarla gelecekte kansere yakalanma riskimizi azaltabiliriz" diyor.

 

BBCTürkçe

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