Her 10 kadından 4'ü şiddet mağduru

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe, ülkemizde her 10 kadından 4'ünün fiziksel şiddete, 2'sinin ise cinsel şiddete maruz kaldığını belirterek, özellikle evlilik içi cinsel şiddet ve eş tecavüzünün yaygın olduğunu söyledi.



Cinsel şiddet olaylarının çoğunun gizli kaldığına dikkat çeken Dr. Keçe, ``Çünkü toplum olarak suçu işleyeni değil, mağdureyi suçlu görme gibi bir eğilime sahibiz. Cinsel şiddet rakamları aslında görünenden çok daha fazla olabilir'' dedi.



CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe, toplumda cinsel suçu işleyenin değil, mağdureyi suçlu görme gibi bir eğilime dikkat çekerek Türkiye'de her 10 kadından 4'ünün fiziksel şiddete, 2'sinin ise cinsel şiddete uğradığını, ancak rakamların aslında görünenden çok daha fazla olabileceğini söyledi. Kadınların yüzde 60'ının kocasından, yüzde 20'sinin boşandığı eşinden, yüzde 10'unun da birlikte yaşadığı erkeğin bir kısmının da akraba ve tanıdıklarının cinsel şiddetine maruz kaldığını ifade eden Dr. Cem Keçe ``Kadınların pek çoğu, cinsel şiddete uğradığını açıklayamıyor, şikayetçi olamıyor'' dedi.



İstek dışı cinsel ilişki



Cinsel şiddetin diğer bir ifadeyle kadınların istemediği halde cinsel ilişkiye zorlama, tecavüz, cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran davranışlarda bulunma, sürekli kadınlığını aşağılama, telefon veya mektupla cinsel içerikli tacizde bulunma, cinsel organlara zarar verme, namus ve töre gibi baskı uygulama gibi eylemler olarak hatırlandığını vurgulayan Dr. Cem Keçe, "Ne yazık ki ülkemizde kadına karşı cinsel şiddet yoğun şekilde yaşanıyor'' diye konuştu. Derneğinin Bursa Şubesi'nin açılışına katılan Dr. Cem Keçe şunları söyledi:



"Şiddeti uygulayan kişinin psikolojik kapısı, kişilik özellikleri, stres, ekonomik koşulların güçlüğü de cinsel şiddeti tetikleyebilir.Yine cinsel şiddet uygulayan erkeklerde, kadınların cinsel şiddet uygulamasından haz aldıkları inancı gibi şiddet kullanmayı içeren sapmış bir cinsel uyarılma anlayışı, karşı cinsle ne zaman ve hangi koşullarda cinsel ilişki kurabileceğine ait beceri ve bilgi eksikliği de mevcuttur. Ayrıca alkol ve uyuşturucu madde kulanımı da cinsel şeddite tetikleyebilir.''



Cinsel Sağlık Enstitüsü Bursa Şube Başkanı uzman psikolojik danışman Şahin Uçar ise klinik deneyimlerine dayanarak tecavüz girişimlerinin çoğunun gizli kaldığını açıkladı.

