Her 10 dakikada bir vatansız çocuk doğuyor



ABD'nin New York kentinde bu hafta açıklanacak bir rapora göre, dünya genelinde vatansızların sayısında büyük artış kaydedildi. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, her yıl vatansızların sayısının 70 bin arttığını açıkladı. Uluslararası kuruma göre dünya genelinde 10 milyon dolayında vatansız insan bulunuyor.

"Ayrımcılık, hayal kırıklığı ve umutsuzluk" gibi duyguları paylaşan vatansız çocukların tıbbi bakım ve eğitim olanaklarından yoksun olduğu, istihdam piyasasına girişlerine izin verilmediği kaydedildi.

'Suriye'de durum kaygı verici'

Suriye gibi savaş ve kriz bölgelerindeki çocukların durumlarının kaygı verici olduğuna dikkat çekildi. Suriye'de çocuklar yalnızca babaları üzerinden bir kimlik belgesi edinebiliyor. Savaş, çoğu yetişkin erkek olmak üzere 4 milyonu aşkın Suriyeliyi yaşadığı yeri terk etmek zorunda bıraktı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, vatansızları kamu hizmetlerinden mahrum bırakan yasaların kaldırılmasını talep ediyor. BM, geçen yılın sonunda aldığı bir karar doğrultusunda vatansızlık sorununu 2024'e kadar çözmeyi hedefliyor.