T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hepsini Ben Yerim!

Çocuğuma balık yediremiyorum diye üzülüyorsanız tarifimizi mutlaka okuyun.

04 Ağustos 2008 03:00

Çocuğuma balık yediremiyorum diye üzülüyorsanız tarifimizi mutlaka okuyun.

Hazırlama süresi: 15 dakika

4 kişilik

Gerekli malzemeler

4 dilim beyaz etli balık fileto
1 büyük patates
1 domates
50 gr kaşarpeyniri
1 çorba kaşığı un
1 yumurta sarısı 
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı

Domates ve patatesi iyice yıkayıp kabuklarını soyun. Domatesin çekirdeklerini çıkarın. Her ikisini de ince dilimleyin. Fırın kabına bir domates dilimi bir patates dilimi şeklinde sırayla dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip rendelenmiş peynir serpin. Hazırladığınız  malzemenin üzerine yarım su bardağı su ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Diğer tarafta beyaz etli balık filetoları ızgarada pişirin. Fırında pişirdiğiniz garnitürü servis tabağına alın. Balık filetoyu yanına yerleştirin. Balık filetonun üzerini çocuğunuzla birlikte zeytin, kırmızı dolmalık biber, maydanoz ve dereotu ile balık şeklinde süsleyebilirsiniz.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24