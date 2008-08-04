Hepsini Ben Yerim!

Çocuğuma balık yediremiyorum diye üzülüyorsanız tarifimizi mutlaka okuyun.



Hazırlama süresi: 15 dakika



4 kişilik



Gerekli malzemeler



4 dilim beyaz etli balık fileto

1 büyük patates

1 domates

50 gr kaşarpeyniri

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı



Domates ve patatesi iyice yıkayıp kabuklarını soyun. Domatesin çekirdeklerini çıkarın. Her ikisini de ince dilimleyin. Fırın kabına bir domates dilimi bir patates dilimi şeklinde sırayla dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip rendelenmiş peynir serpin. Hazırladığınız malzemenin üzerine yarım su bardağı su ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Diğer tarafta beyaz etli balık filetoları ızgarada pişirin. Fırında pişirdiğiniz garnitürü servis tabağına alın. Balık filetoyu yanına yerleştirin. Balık filetonun üzerini çocuğunuzla birlikte zeytin, kırmızı dolmalık biber, maydanoz ve dereotu ile balık şeklinde süsleyebilirsiniz.

