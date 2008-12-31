Hepsini 2, Bülent Arınç'ı 12 polis koruyor

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın, 12 koruma polisi olduğu ortaya çıktı. TBMM eski Başkanları için, en çok iki koruma polisi görevlendirilirken, Arınç’ı 12 polis birden koruyor.

TBMM eski başkanlarına da makam aracı verilmesiyle birlikte, araçların bakım onarım ve akaryakıt harcamaları da, Meclis’e yüklü bir fatura çıkardı.



Meclis eski başkanları taleplerine bakılmaksızın yasal olarak korumaya alınacaklar listesinde bulunuyor. Bu çerçevede eski başkanlara güvenlik için en çok iki koruma polisi veriliyor. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, bir soru önergesini yanıtlarken eski başkan ve halen AKP Manisa milletvekili Bülent Arınç’ın konutunda ve yakın koruma hizmetlerinde, TBMM Koruma Müdürlüğü personeli olan 12 polis memurunun görev yaptığını açıkladı.



Akaryakıt harcamaları



Pakdil’in verdiği bilgilere göre, sürekli makam aracı kullanan 6 eski Meclis başkanı bulunuyor. Eski başkanlardan; Ferruh Bozbeyli, Cahit Karakaş ve Kaya Erdem sürekli araç tahsis edilmesini istemedi, ancak ihtiyaç duyduklarında talepleri karşılanıyor. Pakdil’in açıklamalarına göre başkanlar ve makam arabalarına yapılan harcamalar şöyle:



İsmet Sezgin SEZGİN: 1999 yılından beri üç makam aracı değiştirdi. Bu araçların bakım ve onarımı için TBMM Başkanlığı şimdiye kadar 21 bin 189 YTL ödeme yaptı.



Mustafa Kalemli: Kalemli’nin aracı da üç kez yenilendi. Halen 2000 model Renault Laguna tahsis edilen Kalemli’nin 11 yılda akaryakıt harcaması 78 bin 609 YTL’yi buldu. Aynı yıllar içinde araçlarının bakım onarım masrafı da 29 bin 128 YTL oldu.



Yıldırım Akbulut: Akbulut 2000 yılında 2000 model bir araç kullanmaya başladı ve akaryakıt için 8 yılda toplam 62 bin 385 YTL, bakım onarım için de 24 bin 519 YTL harcama yapıldı.



Ömer İzgi: 2003 model Renault Laguna makam aracı tahsis edilen İzgi’nin, 6 yılda 86 bin 906 YTL’lik akaryakıt masrafını Meclis ödedi. Bu aracın bakım onarım masrafları da 44 bin 745 YTL oldu.



Hikmet Çetin: Mayıs 2007’de tahsis edilen 2000 model Renault Laguna makam aracı için toplam 12 bin 375 YTL bakım onarım masrafı, 14 bin 865 YTL’lik akaryakıt harcaması yapıldı.



Bülent Arınç: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Türk Grubu başkanı olması dolayısıyla bu kontenjandan makam aracı bulunuyor. TBMM eski başkanı olarak bugüne kadar bir ay süreyle farklı bir makam aracı tahsis edildi ve bu aracın akaryakıt masrafı da bin 562 YTL, onarım masrafı ise 225 YTL oldu.

