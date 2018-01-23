Hepsiburada'nın başarı hikayesi Davos'ta konuşulacak

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN e-ticaret platformu Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 23-26 Ocak tarihlerinde Davos’ta yapılacak zirvesine e-ticaretteki katkı ve tecrübeleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in e-ticaretin dönüşümü ve gelecek potansiyeli hakkında görüşlerini aktaracağı Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlanan ‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ raporunda Hepsiburada modeli örnek vaka olarak ele alındı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), bu yıl 23-26 Ocak tarihlerinde İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşecek toplantısına,Hepsiburada’nın öncü ve örnek uygulamalarını paylaşmak üzere Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de katılıyor. Yaklaşık 70 devlet başkanı ve başbakanla birlikte özel sektörün önde gelen isimlerinin yer alacağı ve ‘Kırılgan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak’ temasıyla düzenlenen bu yılki zirvede, ekonomik gelişmeleri etkileyen birçok konu masaya yatırılacak.

HANZADE DOĞAN BOYNER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Davos’ta 25 Ocak günü düzenlenecek ‘Online Pazarlar’ başlıklı oturumda konuşacak olan Hanzade Doğan Boyner, e-ticaret ve perakendenin son yıllarda yaşadığı önemli dönüşüm ve geleceğe ilişkin beklentiler hakkında görüşlerini aktaracak. Müşteri deneyimi ve davranışları ile büyük veri ve teknolojik yeniliklerin eko sistem üzerinde etkilerinin konuşulacağı oturumda Hanzade Doğan Boyner, özellikle dijital dünyada müşteri ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik değişimin müşteriler ve eko sistem açısından katacağı yeni değerler ve online ile fiziksel dünyadaki iş modellerinin kaçınılmaz dönüşümü konularına değinecek. Panelde soruları da yanıtlayacak olan Hanzade Doğan Boyner, e-ticareti ve gelecekte iş dünyasını etkileyecek faktörler hakkında tecrübelerini paylaşacak.

HEPSİBURADA ‘ÖRNEK VAKA’ OLARAK ELE ALINDI

Dünya Ekonomik Forumu-WEF kapsamında faaliyet gösteren ve tüm sektörlerden dünyanın önemli şirketlerinin dâhil olduğu‘Ticaretin Geleceğine Yön Verenler’ platformundaki tek Türk şirketi olan Hepsiburada, WEF’de aktif rolünü devam ettiriyor.

Hepsiburada, WEF tarafından Ocak 2018’de yayımlanan, farklı sektörlerden, kendi sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak inceleyen ‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ raporunda da hem Türkiye hem e-ticaret alanından incelenen tek firma olarak yer alıyor.

Geleceğin Çalışma Modelleri raporunda dikkat çeken başlıkları da içeren, Hepsiburada İş Destek Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın gelecekle ilgili Hepsiburada vizyon ve değerlendirmelerini yansıtan makalesi ise Dünya Ekonomik Forumu’nun web sayfasından duyuruldu.

Makale, gelecekte şirketlere ürün ve hizmetlerini müşterilerin genel ihtiyaçları yerine özel ihtiyaçlarına göre nasıl yapılandırılabileceği konusunda yön gösterirken; yenilikçi yaklaşımlar ile kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet sunumu süreçlerinde tedarikçisinden teknoloji sağlayıcısına, müşterisinden çalışanlarına tüm eko sistem yönetiminin önemi vurgulanıyor.

Makalede, ürün ve çözüm geliştirme süreçlerinde esas olarak müşteri ihtiyaçlarına odaklanılırken, ürün ve çözüm geliştirme ekiplerinin sürekli inovasyon ile ürünü geleceğe taşıyacak kararları vermesi gerektiğinin altı çiziliyor. Müşteri deneyimine önem verirken aynı zamanda eko sistem içerisinde yer alan oyuncular açısından da süreçleri ve yapılarını sürekli iyileştiren şirketlerin başarıya koşacağının vurgusu yapılıyor.

(FOTOĞRAF)