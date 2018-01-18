Hepsiburada'dan yarı yıl tatili için indirim fırsatları

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Hepsiburada, yarı yıl tatiline çıkacak aileler için bottan, kayak takımına, kış lastiğinden, cep sobasına kadar binlerce farklı ürün sunuyor. Karne hediyesi bekleyen öğrencileri de unutmayan Hepsiburada, çeşit çeşit hediye seçenekleriyle yarı yıl tatili coşkusunu ikiye katlıyor.

Yılın her günü farklı indirim fırsatları sunan lider e-ticaret platformu Hepsiburada, yarı yıl tatili öncesinde de avantajlı alışveriş imkanları sağlıyor.

Yediden yetmişe her yaştan tüketicinin, kış tatili öncesinde ihtiyaç duyduğu binlerce ürünü indirim fırsatlarıyla sunan Hepsiburada, hem zamandan kazandırıyor hem de mağaza mağaza dolaşıp yorulmaya son veriyor.

Yarıyıl tatili öncesinde, sağlam bir bavuldan termal içliğe, soğuktan cildi koruyacak kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden el örgüsü bere ve şapkalara, bottan kayak takımlarına, kış lastiğinden cep sobasına kadar uzanan geniş ürün yelpazesine sahip Hepsiburada’da internet üzerinden alışveriş yapmak oldukça kolay.

Tatil öncesi alışveriş stresini keyfe dönüştüren Hepsiburada ayrıca karne hediyesi bekleyen öğrencileri de unutmuyor. Bilgisayardan ses sistemlerine, genç odasından akıllı çocuk saatlerine kadar binlerce üründe avantajlı fiyatlar sunuyor. (Fotoğraflı)