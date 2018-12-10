Hepsiburada'dan Takvim gazetesinin haberine yalanlama: Sarı yelek satışı sıçramadı

Takvim gazetesinde iki gün önce yayınlanan ve Hepsiburada.com alışveriş sitesini hedefina alarak sarı yelek satışının sıçradığına ilişkin haberle ilgili açıklama geldi. Hepsiburada.com konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, sarı yelek satışının artmadığını belirterek, "Markamızı odağına alan, gerçekle bağdaşmayan siyasi gündem içerikli paylaşımların yapılması bizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

“Kaos lobisi Fransa’da sarı yelek giydirdi! Hepsiburada.com durumu fırsat bildi. Sepette yüzde 80 indirime geçti! Vatandaş ‘Neler oluyor’ dedi” şeklinde ifadeler kullanan Takvim gazetesi, haberinde ayrıca şu sözlere yer vermişti:

“Paris’in yandığı günlerde Hepsiburada.com da sahne aldı. Olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaptı. 5 TL’ye satışa çıkardı. Sepetler doldu taştı. Tepki gelince geri adım attı!”

Doğan Holding’in sahibi olduğu hepsiburada.com sitesi gazeteye açıklama gönderdi. İki gün önceki haberin ardından Takvim gazetesinde bu kez hepsiburada.com’un açıklaması yer aldı. Açıklamada, Takvim gazetesinin iddialarının gerçeğe aykırı olduğu belirtilerek, “Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Hepsiburada.com’un açıklaması şöyle:

“Markamızı odağına alan, gerçekle bağdaşmayan siyasi gündem içerikli paylaşımların yapılması bizi derinden üzmüştür. Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir. Platformumuzda satış yapan işletmeler, pazarlama ve stok stratejilerine göre satışa sundukları ürünlerin fiyat ve indirimlerini kendi inisiyatifleri dahilinde belirlemektedirler, bununla birlikte toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak söz konusu sanal mağazalar ile ilgili gerekli önlemler tarafımızca alınmıştır. Hepsiburada olarak, 15.000’in üzerindeki küçük, orta, büyük ölçekli firmalarımız ile el ele, müşterilerimiz ve ülkemiz için fayda sağlayan çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”