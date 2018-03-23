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Ekonomi

Hepsiburada'dan Survivor adasına çıkarma

İSTANBUL (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, yarışmacıların hem zorlu ada koşullarıyla hem birbirleriyle mücadele ettiği Survivor yarışmasının 'Sembol Oyunları'na marka sponsoru oldu

23 Mart 2018 20:05

İSTANBUL (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, yarışmacıların hem zorlu ada koşullarıyla hem birbirleriyle mücadele ettiği Survivor yarışmasının \'Sembol Oyunları\'na marka sponsoru oldu. Bu sponsorluk kapsamında, Sembol Oyunları’nda sembolik bir kolye kazanan yarışmacılar birleşme partisini garantileyerek Hepsiburada\'dan sürpriz hediyeler kazanacak.

Hepsiburada, Survivor yarışmasının Sembol Oyunları sponsorluğuyla, Türkiye sınırlarının ötesine geçip Dominik Cumhuriyeti’ne uzandı. Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan ve yarışmacıların adada kalma mücadelesi verdiği Survivor’da, kadın ve erkek yarışmacıların aralarında oynadığı bireysel bir oyun olan ve en çok Sembol toplayan yarışmacılara yarı finale (birleşme partisine) son hafta oylamalara kalmadan seçilme şansı tanıyan Sembol Oyunları, Survivor sezonu boyunca Hepsiburada sponsorluğunda sürecek. Sembol kazanan yarışmacılar ayrıca her oyunda Hepsiburada’dan sürpriz hediyeler kazanacak. Yarışmacılar cep telefonu görünümündeki Hepsiburada uygulamasındaki butonuna basarak, bölmede beliren Hepsiburada kutusundan çıkan sürpriz hediyeleriyle buluşacak.

SADECE YARIŞMACILAR KAZANMAYACAK

Survivor Sembol Oyunları marka sponsorluğuyla ilgili konuşan Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, “Hepsiburada olarak Survivor sponsorluğumuz kapsamında Survivor yarışmacılarının yanı sıra, Hepsiburada müşterilerimizi özel kampanyalarla buluşturuyoruz. Hepsiburada müşterileri, Sembol Oyunları\'nda duyurulan ve her hafta değişen fırsatlara sitemizde yer alan \'Sembol Kampanyası\' sekmesinden ulaşabiliyor, ayrıcalıklı ve avantajlı kampanyalardan yararlanıyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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