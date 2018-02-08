Hepsiburada'dan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar

İSTANBUL, (DHA) - 14 ŞUBAT Sevgililer Günü’nü, \'Hepsi Aşk İçin\' sloganıyla kutlayan Türkiye’nin e-ticaret platformu Hepsiburada, sevgiliyi özel ve mutlu hissettirecek birbirinden güzel hediyeleri, cazip kampanya ve fırsatlarla sunuyor.

Tüm dünyada sevginin ifade edildiği gün olarak kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, sevdiklerini sürpriz bir hediyeyle mutlu etmek isteyen, ancak bir türlü vakit bulamayıp son dakika aşkını kurtarmak isteyenlere,Türkiye’nin e-ticaret platformu Hepsiburada yetişiyor ve \'sevgiye giden her yol, Hepsiburada’dan geçer\' diyor.

Sevdiklerine hediye seçerken zorlanan, ne alacağına karar veremeyenlerin de umudu olan Hepsiburada, Sevgililer Günü’ne özel olarak sunduğu Astroloji Uzmanı Aygül Aydın’dan “Burçlara Özel Hediye Önerileri” seçeneğiyle tercih yapmayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında, kadınların aşk ile hazırladığı ürünlerden alanlar, ekonomide kadınların güçlenmesine destek oluyor.

“TEKNOLOJİK AŞIKLAR”A MUTLULUK GARANTİLİ HEDİYELER

Sevdiğiniz, kişisel bakımına mı önem veriyor, yemek yapmaya mı bayılıyor? Sağlıklı yaşamak onun için hayati önem mi taşıyor? Günlük temposuna hız katacak elektrikli bir mutfak veya pratik kişisel bakım ürünü, beyaz eşya ya da birlikte film keyfi yapabileceğiniz TV… Değer verdiklerinizin kişisel zevklerine ve ihtiyaçlarına uygun elektronik ürünleri, Philips, Tefal, Braun, Arzum gibi seçkin markaları,avantajlı fırsatlarla sunan ve adresinize kadar teslim eden Hepsiburada, Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar da sunuyor. Telefondan hoparlöre, akıllı saatten kulaklığa sevdiklerinizi mutlu edecek binlerce hediye alternatifin bulunduğu Hepsiburada’da, hediye seçmek sadece bir tık uzağınızda.

Hepsiburada, mücevherlerle aşkını tazelemek isteyen ya da bana bir çiçek yeter diyen romantik aşıklara sunduğu çeşitli ürün alternatifleriyle, dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Avantajlı indirimler ve alışverişin büyüklüğüne göre “kargo bedava” fırsatlarıyla sunulan ürünlerin yanı sıra aşk temalı ve sevdiğinin isminin bastırılabildiği ürünleriyle de kişiselleştirilebilir seçenekler sunuyor.

Hepsiburada, oyundan kopamayanlara Lego’dan yepyeni setler, Sylvanian Families ve StarWars temalı oyuncaklar ve sevginin sıcacık ifadesi olacak yumuşacık pelüş oyuncakları avantajlı alım ve teslimat koşullarıyla buluşturuyor.

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