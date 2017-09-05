Hepsiburada’dan okul alışverişi için pratik çözüm  

İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Yeni öğretim yılı yaklaşırken öğrencilerin ihtiyaçları için özel listeler ve ürün setleri hazırlayan Hepsiburada, çok zaman alan okul alışverişlerinin birkaç dakika içinde tamamlanabilmesine olanak sağlıyor.

Hepsiburada’nın bu hafta ‘okula dönüşün muhteşem olsun’ sloganıyla yayına aldığı özel sayfalar sayesinde öğrenciler ve veliler okul ihtiyaçlarına hızla ulaşabiliyor.

Öğrencilerin gittiği sınıfa göre ihtiyaçlarını da ayrıştıran sayfalar, dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde anaokuluna giden miniklerin ihtiyaç listeleri yer alırken ikinci bölüm; birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerinin hazır kırtasiye ihtiyaç setleri ve kitaplarından oluşuyor. Çantalar, kalemler, defterler, cetveller, resim malzemeleri ve diğer her tür kırtasiye ürünleri başta olmak üzere kaynak kitapların da bulunduğu listeler öğrencilere geniş seçenekler sunuyor.

Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçları üçüncü bölümde sunulurken 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler de dördüncü bölümde kendilerine özel hazırlanmış ürün listelerini bulabiliyor.

Hepsiburada’nın hazırladığı listelerde öğrencilerin yanısıra öğretmenlerin ve okulların ihtiyaçlarına da yer veriliyor. Dosyadan mikroskoba, dünya haritasından projeksiyon cihazına tüm öğrenim ekipmanları özel sayfalarda sunuluyor. Geçtiğimiz yıllardaki satış alışkanlıkları baz alınarak oluşturulan ihtiyaç listelerine bu sene birçok yeni ürün de eklendi.