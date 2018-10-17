Hepsiburada'dan KDV indirimi

İSTANBUL, (DHA) -HEPSİBURADA, \'KDV’si Bizden\' sloganıyla müşterilerine her ay bilgisayar kategorisindeki çeşitli ürünleri KDV tutarı kadar indirim yapmaya devam ediyor. Şirket, bugünden itibaren laptoplar, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri, yazıcılar ve birçok üründe KDV tutarı kadar indirim uygulanacağını açıkladı.

Bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünleri satın almak isteyenlere özel olarak \'KDV’si Bizden\' sloganıyla başlatılan fırsatlar devam ediyor. Satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, bugün 17.00’de başlayıp cuma günü 23.59’a kadar devam edecek. Kampanyaya, yeni çıkan RTX ekran kartlarından, mouse ve klavyelere kadar çeşitli teknolojik ürünler dahil olacak.

BİLGİSAYAR KATEGORİSİ TREND VERİLERİ AÇIKLANDI

Açıklanan trend verilerine göre bilgisayar ürünlerine en fazla talep 25-40 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bu kategoriye olan ilgisi dikkate değer şekilde artış gösterdi. Paylaşılan verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

BİLGİSAYAR KATEGORİSİNİN \'EN\'LERİ

Daha önce de yapılan indirimde kampanyasında en fazla rağbet gören ürünleri de açıklandı. Listede ilk sırayı laptoplar alırken, ardından sırasıyla bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri ve yazıcılar geldi.