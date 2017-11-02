Hepsiburada'dan Bursa'da "Dijital Dönüşüm Seferberliği"

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Anadolu şehirlerini adım adım gezen Hepsiburada Bursa’da düzenlediği \"E-Ticaret Zirvesi\"nde Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ’ler, girişimciler ve esnaflarla bir araya gelerek dijital dönüşüm, online ödeme, teslimat ve dijital pazarlama konularında eğitimler verdi.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlik Bursalıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği e-ticaret toplantılarının yeni durağı Bursa oldu. Hilton Otel’de düzenlenen \"Bursa E-Ticaret Zirvesi\"nde Hepsiburada yöneticilerinin yanı sıra Google, Ideasoft, eFinans gibi teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, e-ticaret potansiyelini arttırma çözümlerini anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği (BİSİAD) gibi sivil toplum kuruluşlarından da temsilcilerin yer aldığı toplantıda sektör profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini yerel marka sahipleriyle paylaştı.

Bursa ve çevre illerinden 750’yi aşkın işletme sahibinin katıldığı, yarım gün süren etkinlikte dijital dönüşüm, online ödeme, lojistik ve girişimci kadınların dünyası konu başlıklarında oturumlar gerçekleşti. Eğitim seanslarının da yer aldığı etkinlikte Bursa’da e-ticaret yapan işletmelerin başarı hikayeleri de işletme sahipleri tarafından paylaşıldı. KOBİ’ler ve işletme sahipleri online satışa başladıktan sonra cirolarında önemli bir artış gözlemlediklerini belirtirken, yaşadıkları dijital dönüşüm süreciyle birlikte çevre illere de hizmet vermeye başlamanın işlerini geliştirmekte büyük fayda sağladıklarını belirtti.

Etkinlik kapsamında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi ülkemizde e-ticaretin gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekerken, TÜBİSAD verilerine göre 2013 yılından bugüne e-ticaret hacminde yüzde 120’nin üzerinde bir büyüme olduğunu ifade etti. Emre Ekmekçi e-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 3.5’larda olduğunu aktarırken dünyada ise bu oranın yüzde 8.0 olduğunu belirterek Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyelin mevcut olduğunu belirtti ve ekledi:

\"80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz.\"

Hepsiburada \"pazaryeri eğitimi\" verildi

Bursa ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ikinci bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde; online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi, teslimat konularında detaylar aktarıldı. (Fotoğraflı)