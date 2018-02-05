Hepsiburada'dan, Antalya'da e-ticaret zirvesi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ONLINE alışveriş sitesi Hepsiburada\'nın Antalya\'da düzenlediği e-ticaret zirvesi, yoğun ilgi gördü.

Türkiye\'yi gezen Hepsiburada, düzenlediği e-ticaret zirvesi ile KOBİ\'lere, girişimcilere, öğrenci ve esnafa bilgi veriyor. Hepsiburada\'nın Adana ve Bursa\'nın ardından bugünkü durağı, turizmin başkenti Antalya oldu. Google, İdeaSoft, eFinans ve AyenSoftware\'in sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsipay Ticari Grup Başkanı İlknur Uzunoğlu, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

650\'NİN ÜZERİNDE KATILIMCI

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Antalya\'daki zirvede 650\'nin üzerinde katılımcının yer aldığını söyledi. Etkinliklere her kentte ciddi talep olduğunu belirten Ekmekçi, katılımcıların e-ticaret\'i anlamak ve Türkiye\'nin dijitalleşmesinde bir yön almak amacıyla buraya geldiğini aktardı. E-ticaret\'in perakendenin dijitalleşmesi olduğunu belirten Ekmekçi, fiziksel perakendeci ile online tüketicinin buluşmasının bu yöntemle gerçekleştiğini kaydetti.

E-TİCARET\'İN GELİŞİMİ ANADOLU\'DAKİ KOBİLERLE OLACAK

Katılımcılara dijital dünyada nasıl bulunmaları gerektiğini anlattıklarını aktaran Ekmekçi, \"Hepsiburada, Türkiye\'nin en büyük e-ticaret platformu. Zirveyle amacımız, Hepsiburada üzerinden tüm tüketicilerin, KOBİ\'lerle buluşmasını sağlamak. Hepsiburada teknoloji altyapısı tüm KOBİ\'lere açıyor. Önümüzde İzmir, Ankara ve Gaziantep var. İki ayda bir büyükşehirlerde bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. Türkiye\'de e-ticaret\'in gelişimi Anadolu\'daki KOBİ\'lerle olacak\" diye konuştu.

HEPSİBURADA\'DA ANTALYA 6\'NCI BÜYÜK İL

Dünyada, e-ticaret\'in perakende satışın yüzde 10\'unu oluşturduğunu belirten Emre Ekmekçi, Türkiye\'de bunun 3.5 seviyelerinde olduğunu söyledi. Antalya\'nın, Hepsiburada\'da 6\'ncı en büyük alışveriş yapılan il olduğunu belirten Ekmekçi, ancak Antalya\'dan yapılan satışlarda bir zayıflık olduğunu kaydetti. Ekmekçi, \"Antalyalı üreticilerin 81 ile satışını artırmasını istiyoruz. E-ticaret\'te alışveriş yapmanın en büyük nedeni kolaylık. Hayatımız çok yoğun olduğu için genel alışverişte bir ürünü aramak yerine değişik aktiviteler yapabiliyoruz. Hepsiburada bu sene 20\'nci yılını kutluyor. Lojistik ve teknolojik altyapısı oldukça iyi. Türkiye\'de e-ticaret\'in öncü şirketiyiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI