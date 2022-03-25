Hepsiburada'dan 2021'de yüzde 54 büyüme

Hepsiburada, 2021 son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket 2021'de yüzde 54 büyüme kaydetti. Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda yüzde 54 artışla 26,2 milyar liraya yükseldi. 2021 son çeyreğinde verilen sipariş adedi 17,4 milyon adete ulaşırken, yılın tamamında ise bu oran yüzde 53 artışla 53,5 milyon adete çıktı.

Hepsiburada platformunda faaliyet gösteren satıcı sayısı da aynı dönemde artarken, 45 binden 75 bine yükseldi.

Yine aynı dönemde platformdaki toplam ürün sayısı yıllık yüzde 103 artışla 44,5 milyondan 90,3 milyona çıktı. Şirket siparişlerinin ise yüzde 50'si Hepsiburada bünyesinde faaliyet gösteren HepsiJet tarafından gerçekleştirildi.

"E-ticaret, perakende sektörü ve ekonomi için 'kaldıraç' niteliğinde"

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şirketin 2021 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede e-ticaretin perakende sektörü ve Türkiye ekonomisi için "kaldıraç" görevi gördüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"Başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, e-ticaret kanalıyla katkı sağlama motivasyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayımız, geçen yıla oranla yüzde 68 artışla 75 bine yükseldi. Bu artışta, pandemi döneminde yerel işletmeler ve KOBİ’ler için can suyu olma ve perakende sektörü ile el ele büyüme yaklaşımımızın etkili olduğunu memnuniyetle görüyorum. 2017 yılında, kadınların ekonomiye katılımı ve e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programımızla desteklediğimiz girişimci kadınların sayısı, 2021 yıl sonu itibarıyla 29 bine ulaştı"