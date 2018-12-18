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Hepsiburada ‘Modanın Yıldız Ürünleri' kampanyasını başlattı

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, moda kategorisine özel olarak hayata geçirdiği ‘Modanın Yıldız Ürünleri’ kampanyası ile kullanıcılarına yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor

18 Aralık 2018 16:45

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, moda kategorisine özel olarak hayata geçirdiği ‘Modanın Yıldız Ürünleri’ kampanyası ile kullanıcılarına yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.
Hepsiburada, yılın son indirimlerini ‘Modanın Yıldız Ürünleri’ sayfasında bir araya getirerek, yeni yıla özel yıldızlı moda indirimlerini başlattı. Kısa paçalı parlak pantolon ve tulumlardan, kırmızı ve simli elbiselere, volanlı etek ve payetli bluzlara kadar yüzlerce çeşit ürün, avantajlı fiyatlar ile müşterilere sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca Hepsiexpress’in aynı gün teslimat seçeneği de kullanabiliyor.
KOZMETİK ÜRÜNLERDE DE GEÇERLİ
Yıldızlı moda indirimleri kozmetik alışverişlerinde de geçerli. Parfümlerden cilt bakım ürünlerine, makyaj malzemelerinden cilt temizleme ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün Hepsiburada’da indirimli fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor.
99 LİRA ALTINA EKONOMİK YILBAŞI HEDİYELERİ
Yılbaşı hediyesini ekonomik ürünlerden seçmek isteyenler, 50’den fazla markada satışa sunulan 99 lira altındaki 600’den fazla ürüne Hepsiburada’nın internet adresinden ulaşabiliyor.
YENİ YILA RENK KATAN AKSESUARLAR
Hepsiburada yıldızlı moda kategorisinde en çok talep edilen ürünler arasında çantalar, ayakkabılar ve 10 liradan başlayan yılbaşına özel fiyatlarıyla takılar yer alıyor.

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