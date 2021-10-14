Hepsiburada kurucusu Hanzade Doğan, Fortune Dergisi’nin 'Dünyanın En Güçlü Kadınları' listesinde

Fortune Dergisi tarafından, iş dünyasındaki ilham veren başarı hikayeleriyle fark yaratan kadın liderlerin belirlendiği “Dünyanın En Güçlü Kadınları” listesi yayımlandı. Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, bu yıl Türkiye’den listeye girmeyi başaran tek isim oldu.

“Dünyanın En Güçlü Kadınları” listesi, her yıl ABD ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride yayınlanıyor.

Dergi, listeye giren en güçlü iş kadınları belirlerken şu 4 kriteri baz alıyor;

Aday iş kadınlarının şirketlerinin küresel ekonomi içindeki büyüklük ve önemleri; şirketlerin istikrarı ve etkin yönetimi; aday iş kadınının kariyerinin başarı eğrisi ve son olarak da sosyal ve kültürel etkisinin gücü.

Fortune bu kriterlerden yola çıkarak, Hanzade Doğan'ın Hepsiburada liderliğinde, küresel çaptaki ekonomik başarısının yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliğinin gücü için de "Türkiye’de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı" ifadesini kullandı.

Fortune, Doğan'ın liderliğinde Hepsiburada'nın son 2021 yılı itibariyle 23 bine yükselen ve kadına destek olan bir program yarattığını ifade etti. Dergi ayrıca Hepsiburada'nın çalışanlarının yüzde 49'unun kadın olduğunun altını çizdi.

Hanzade Doğan Kimdir?

Hepsiburada’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Hanzade Doğan, online ve dijital iş alanlarında Türkiye’nin öncü iş insanları arasında yer almaktadır. Türkiye’deki birçok köklü şirketin yönetiminde liderlik yapmıştır. 2019 yılında “dünyanın en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri” olarak gösterilmiştir.

Liderlik yaptığı Hepsiburada’nın yanı sıra, Türkiye’nin sosyal ve toplumsal kalkınması için de çalışan ve bu doğrultuda sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Hanzade Doğan, eğitim alanında da topluma aralıksız katkılarını sürdürmektedir. Aydın Doğan Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yapan Doğan, Türkiye'de genç kızların ve kadınların güçlenmesini destekleyen çalışmalarını sürdürmektedir.

Doğan, bir sosyal sorumluluk projesi “Baba, Beni Okula Gönder” eğitim seferberliğine liderlik ederek, Türkiye'de genç kızlar için eğitimin önünde duran ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.