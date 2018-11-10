Hepsiburada İtü Çekirdek'e destek vermeye devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek’e uzun yıllardır destek veren Hepsiburada, bu sene girişimcilere e-ticarete yönelik çözümler sunmaları yönünde çağrılarda bulundu. Son 50 projeyi dinlediklerini ifade eden Koray Öztürkler, “Türkiye’de şu an e-ticaret çok hızla büyümekle birlikte toplam perakendenin yüzde 4.1’ini oluşturuyor. Bu hacmin 3-5 sene içerisinde yüzde 10’ları yakalaması için hem şirketlerin, hem e-ticarete katılan işletmelerin büyümesi hem de ekosistem çözümlerinin farklılaşması gerekiyor” dedi.

Girişimlere destek vermek amacıyla çalışan ve ödül töreni ile 20 farklı kategoride ödül kazandıran İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’ne, Hepsiburada destek vermeye devam ediyor. 29 Kasım’da Uniq Istanbul’da gerçekleştirilecek BigBang ödül töreni öncesinde de e-ticaretle ilgili sunulan projelerden kısa listeye kalanlar Hepsiburada’da sunum yaptı.

Sunumları yapılan projeler hakkında bilgi veren Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, “Hepsiburada, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu. İTÜ kapsamında da girişimciliği ve e-ticaret ekosistemini destekleyecek girişimci çözümlerini Hepsiburada’nın merkezinde dinledik. Bunların teknoloji girişimleri, kolay alışveriş, lojistik ve teslimat süreçleri ile müşteri hizmetlerini kolaylaştıran yeni çözümlerini dikkate aldık” dedi.

“ÇOĞU PROJEYİ TANIYORDUK”

Son 200’e kalan girişimi değerlendiklerini ifade Öztürkler, konuşmasına şöyle devam etti:

“İşin ağır kısmını İTÜ üstlendi. 11 binin üzerindeki girişimcilik müracaatından kademe kademe 50 girişimciye indirilen bir sistem var. Biz son 200 girişimciyi gördük. 50 girişimci arasından 20 girişimci de İTÜ Çekirdek kapsamında Big Bang denilen yarışma gecesinde dinlenecek. Kazananlar hem ödüllerini alacak hem de aradıkları iş ortaklığını veya yatırım fonu desteklerini bulacak. 29 Kasım’daki final gecesinde seçtiğimiz projeye hem katkımızı sağlayacağız hem de diğer fırsatları değerlendireceğiz. Biz girişimcilik programı içerisinde mentör olarak da yer aldığımız için, sene içerisinden bu girişimleri zaten tanıyorduk. Hatta iş modellerini entelektüel anlamda da destekledik.”

“TÜRKİYE’DE E-TİCARET ÇOK HIZLA BÜYÜYOR”

Müşteri olarak yer alabilecekleri veya iş birliği yapabilecekleri projeler olduğunu kaydeden Öztürkler, “Biz bugün enerji şirketi çözümleri sunan veya sosyal medyaya takipçi sayısını arttıracak alt yapıyı sağlayan şirketleri de dinledik. Ama e-ticaret ekosistemini geliştirecek çağrıyı özel olarak biz yapalım ve birçok gözle de değerlendirebilelim istemiştik. Çünkü Türkiye’de şu an e-ticaret çok hızla büyümekle birlikte toplam perakendenin yüzde 4.1’ini oluşturuyor. Bu hacmin 3-5 sene içerisinde yüzde 10’ları yakalaması için hem şirketlerin, hem e-ticarete katılan işletmelerin büyümesi hem de ekosistem çözümlerinin farklılaşması gerekiyor. Çünkü müşteri ihtiyaç ve beklentileri sürekli değişiyor. Bunları bizim gibi platformlar yakalayabilir ama iş ortaklarıyla daha hızlı yakalarız. Bu birliktelikler o yüzden çok önemli” dedi.

Başvuranların çoğunun var olan işlerini büyütmek istediğini söyleyen Öztürkler, “Çoğu bir ticari model oluşturmuş. Sermaye desteği ile iç ticarette başarılı olan ama yurt dışına açılmak isteyenler de var. Çok azı ise daha proje aşamasında. Onları da dinledik çünkü küçük bir adımla ticari modele dönüşebilirler” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERİN ÇOĞU MÜHENDİS

Girişimcilerin sunum süresini çok iyi kullandıklarını kaydeden Öztürkler, “Müşteri hizmetleri tarafında, kargo teslimat sistemi kurmuş bir şirket ile ve ihracat konusunda dijital platform olarak iş yapan bazı şirketler dikkatimizi çekti. Teknoloji ağırlıklı işlerde çalışan, telekom veya bankacılık sektöründen çoğunluğu mühendis olan gruplar yer alıyor. Bu hayalin peşinden koşan çok değerli genç girişimciler hepsi” dedi.

“KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”

Sunumu yapanların yaklaşık yüzde 30-35’inin kadın olduğunu ifade eden Öztürkler, “Ekipler içerisinde çok daha fazla kadın vardır diye düşünüyorum. Biz Hepsiburada olarak aynı zamanda Türkiye’deki kadın girişimcileri çok önemsiyoruz. Tüm işletmeleri destekleyerek ve Türkiye’deki iç ticareti geliştirerek; işletmelerin dijitalleşebilecekleri, kadın girişimcilerin pozitif ayrımcılıkla e-ticarete daha kolay geçiş sağlayacakları ve işlerini büyütecekleri sistemleri hayata geçiriyoruz. İTÜ ile olan işbirliği de bu yüzden değerli” diye konuştu.