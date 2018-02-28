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Ekonomi

Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi,İzmir'de gerçekleştirilecek

İZMİR, (DHA)-ONLINE perakende satış sitesi Hepsiburada, Adana, Bursa ve Antalya’nın ardından  E-Ticaret Zirvesi’nin dördüncüsünü 5 Mart Pazartesi günü İzmir gerçekleştirilecek

28 Şubat 2018 14:04

İZMİR, (DHA)-ONLINE perakende satış sitesi Hepsiburada, Adana, Bursa ve Antalya’nın ardından  E-Ticaret Zirvesi’nin dördüncüsünü 5 Mart Pazartesi günü İzmir gerçekleştirilecek.

Türkiye’yi şehir şehir gezen Hepsiburada ekibi, düzenlediği etkinliklerle bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ’lere, girişimcilere ve esnaflara bilgi aktarımında bulunurken diğer yandan işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkânlar sunuyor. Horoz Lojistik, IdeaSoft, eFinans ve AyenSoftware’in sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğe teknoloji sektörünün lider firmaları katılım gösterecek.

Etkinlikte Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsipay Ticari Grup Başkanı İlknur Uzunoğlu, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan katılarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Katılımcılar etkinlikte e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ya da nasıl etkili reklam verebilecekleri gibi sorulara yanıt bulabilecek. Ayrıca karlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler öğrenebilecekler.

E-ticaret alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ya da işini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği etkinlik için Hepsiburada\'nın internet sitesine girilip detaylı bilgi alınabilir.

(FOTOĞRAF)

 

 

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