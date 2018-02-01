Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi Antalya'da gerçekleşecek

İSTANBUL, (DHA)-ONLINE perakende satış sitesi Hepsiburada, Antalya\'da bir e-ticaret zirvesi gerçekleştirecek. 5 Şubat günü yapılması planlanan zirve, Adana ve Bursa\'nın ardından üçüncü kez düzenlenecek.

Türkiye\'yi şehir şehir gezmeyi hedefleyen Hepsiburada düzenlediği etkinlikler ile bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ’lere, girişimcilere ve esnaflara bilgi aktarımında bulunurken diğer yandan işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkanlar sunacak.

Google, İdeaSoft, eFinans ve AyenSoftware’in sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğe teknoloji sektörünün lider firmaları katılım gösterecek.

Etkinlikte, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsipay Ticari Grup Başkanı İlknur Uzunoğlu, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan gibi isimlerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması planlanıyor.

Katılımcılar etkinlikte e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ya da nasıl etkili reklam yapabilecekleri gibi sorulara yanıt bulabilecek. Ayrıca kârlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler öğrenebilecekler.

E-ticaret alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ya da işini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği etkinlik için kayıt http://www.hepsiburadaeticaretzirvesi.com/ adresinden gerçekleştirilebilecek.

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