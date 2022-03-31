Hepsiburada CEO'su Emirdağ: Çalışan sayımızı yüzde 56 artırdık

Hepsiburada 2021 son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket 2021'de yüzde 54 büyüme kaydetti. Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda yüzde 54 artışla 26,2 milyar liraya yükseldi. 2021 son çeyreğinde verilen sipariş adedi 17,4 milyon adete ulaşırken, yılın tamamında ise bu oran yüzde 53 artışla 53,5 milyon adete çıktı. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ 2021'de çalışan sayısının ise yüzde 56 artışla 3800'e yükseldiğini ifade etti.

Hepsiburada platformunda faaliyet gösteren satıcı sayısı da aynı dönemde artarken, 45 binden 75 bine yükseldi.

"E-ihracat hamlemiz Azerbaycan'la başladı"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ şirketin son çeyrekteki büyüme verilerini değerlendirdiği basın toplantısında HepsiburadaGlobal'in kapsamında Azerbaycan'da faaliyetlerine başladıklarını belirterek " E-ihracat hamlemiz Azerbaycan operasyonumuz ile başladı. Tekstil ürünleri ve kuru çay gibi paketli gıdalar şu an Azerbaycan’da en fazla tercih edilen ürünler. Türkiye’ye ve çevremizdeki ülkelerden başlayarak Türkiye’nin üreticilerini uluslararası pazarlara taşımak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"HepsiPay kullanıcı sayısı 5,2 milyona ulaştı"

Hepsiburada bünyesinde bulunan ödeme sistemi olan HepsiPay'e ilişkin bilgiler de veren Emirdağ "HepsiPay Cüzdanım’ın 2021 sonu kullanıcı sayısı 5.2 milyon" dedi.

Emirdağ ayrıca Yeni nesil reklam çözüm ve teknolojilerle "HepsiAd" adı altında platform bünyesinde bulunan işletmelerin pazarlara ve müşterilerine ulaşmalarına katkı sağladıklarını aktardı.

"E-ticaret ve e-ihracat ekonomi için kaldıraç görevi görüyor"

Emirdağ " Türkiye’de de e-ticaret ve e-ihracat, yerel kalkınma ve ekonomi için kaldıraç görevi görüyor. Ticaret dijitalleşiyor." dedi

Hepsiburada'nın bu anlamda yerli sermaye olarak teknoloji ve ekonomik gelişimde sorumlu olduğunu dile getiren Emirdağ "Tüm yatırım kararlarımız bu sorumluluk ve bilinçle alıyoruz" diye konuştu.

"Girişimci kadın sayısını 29 bine çıktı"

Emirdağ, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında verilen destekle, girişimci kadınların sayısının 29 bine yükseldiğini ifade ederken, kadın kooperatifi sayısının 88’e ve sivil toplum kuruluşu sayısının ise 33’e ulaştığını açıkladı.

"Çalışan sayımız yüzde 56 arttı"

2021 yılında 215 milyon TL yatırımla ekonomiyi desteklediklerini aktaran Emirdağ şöyle dedi:

"2022’de de sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu rakamların bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız.

2021’de çalışan sayımız yıllık yüzde 56 artışla 3800 oldu. 1400 genç arkadaşımız ekibimize katıldı.

Deloitte ile yaptığımız Sosyal ve ekonomik etki analizi çalışması sonucunda platformumuzdaki artan işletmelerin sayısı ve toplam satış hacmi büyümesiyle dolaylı istihdamımız yaklaşık 2,5 Milyon seviyesine geldi."