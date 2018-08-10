İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’nin e-ticaret platformu Hepsiburada bayram alışverişi tercihlerini açıkladı. Trend verilerine göre bayram öncesi, derin dondurucu, mutfak terazileri, tava ve tencereler en rağbet gören ürünler arasında yerlerini aldı.

Hepsiburada, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayram’ında da 30’dan fazla kategoride mevcut 14 milyon ürünüyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hepsiburada, müşterilerine, elektrikli mutfak terazi ve tartılarından kıyma çekme makinelerine, tava ve tencerelerden çay ve kahve makinelerine, gelen misafirlere ikram edilecek kolonyalardan, şeker ve çikolatalara kadar tüm ihtiyaçları tek bir platform üzerinden satın alma imkânı veriyor.

BAYRAM ÖNCESİ DERİN DONDURUCU, TAVA VE TENCERELERE TALEP ARTTI

Kurban Bayramı öncesinde e-ticaretten alışveriş yapanların ilgisi; tava, tencere mutfak terazileri, ve derin donduruculara yöneldi. Et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayan derin dondurucular, özellikle bayram gibi kalabalık misafirlerin ağırlandığı günlerde en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Hepsiburada’nın Trend Verileri’ne göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin donduruculara yüzde 72, mutfak tartı ve terazilerine yüzde 66, tava ve tencerelere ise yüzde 54 oranında daha fazla talep geldi. Bayram öncesinde, en çok 26 – 35 yaş grubu alışveriş yaparken, mutfak terazi ve tartıları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra Antalya, Kocaeli, Muğla ve Eskişehir’de de tercih edildi. Derin dondurucularda ise Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana alışveriş sıklığıyla dikkat çeken iller arasına girdi. Tava ve tencere alışverişlerinde ise Kocaeli, Antalya, Muğla ve Balıkesir öne çıktı.

KIYMALAR ARTIK EVLERDE ÇEKİLİYOR

Kıyma çekme makinelerinin, her geçen yıl daha fazla rağbet gördüğünü gösteren verilere göre makinelere İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dışında, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Antalya’dan da ilgi büyük. 25 – 36 yaş grubunun tercih ettiği ürünleri, erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla satın alıyor. Yeni nesil kıyma makineleri, otomatik güç kesici özelliğine sahip olmaları ve uzun süre çalıştıklarında otomatik olarak kapanmaları ile maksimum güvenlik ve koruma sağlıyor.

Kurban kesimi öncesinde hazırlık için gerekli ürünler, kesim esnasında yardımcı ürünler ve kesim sonrasında dağıtım, paketleme, saklama ve temizlik için gerekli olabilecek ürünler bayram alışverişlerinde Hepsiburada’da öne çıkıyor.

KOLONYAYA TALEP YÜZDE 127 ORANIN ARTIŞ GÖSTERDİ

Hepsiburada Trend Verileri incelediğinde, bu yıl artan yaz sıcakları ve bayramın da etkisiyle geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla kolonya talebinde yüzde 127 oranında artış yaşandığı ortaya çıkıyor. Son dönemlerde limonun yanı sıra mandalina, yasemin, yeşil çay, misk, sandal ağacı gibi onlarca farklı aromada müşterilere sunulan kolonyaları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra Kocaeli, Konya, Muğla ve Gaziantep tercih ediyor.

ÇAY VE KAHVE MAKİNELERİ RAĞBET GÖRÜYOR

Bayram öncesi alışveriş trendleri incelediğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çay ve kahve makinelerine yüzde 83 daha fazla rağbet gösterildiği belirtiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir’in dışında Antalya, Bursa, Kocaeli ve Adana’nın tercih ettiği çay ve kahve makinelerinden en çok 26 – 35 yaş grubunun alışveriş yaptığı açıklanıyor.

Çay ve kahve makineleri bin 200’den fazla ürün seçeneğiyle Hepsiburada’da müşterilere sunuluyor. Otomatik demleme sistemleriyle çay tiryakilerini demleme işinden kurtaran çay makineleri ile, el değmeden demlenen çaylar keyifli sohbetlere eşlik ediyor. Kahve makinelerinde ise taşmayı engelleyen pişirme algılama sensörleri, kontrollü bir şekilde kahveyi hazırlamaya olanak sağlayarak bayram döneminde yoğun olan mutfak işlerini kolaylaştırıyor.

Hepsiburada, müşterilerinin Kurban Bayramı’nda kesim esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerin yanı sıra giyim kategorisinden bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını, market kategorisinden de eve yönelik ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlıyor. E-ticaret platformu, hızlı kargo seçeneklerinin yanı sıra indirimli ve uygun fiyat seçenekleri ile de müşterilerine avantaj sağlıyor.

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