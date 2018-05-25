Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A. Awards’ta e-ticaret kategorisinde birinci oldu.

2015 yılından beri müşteri memnuniyetini en iyi yaşatan ve şikayet sürecini en iyi yöneten markaları ödüllendiren A.L.F.A. Awards ödül töreni, Bomontiada’da Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle gerçekleştirildi. Dünyada giderek yükselen bir değer olan “deneyim” konusunda Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların birikimlerini paylaştığı Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun hemen ardından gerçekleşen ödül töreninde 46 kategoride müşteri odaklı çalışmalarıyla öne çıkan markalar ödüllerine kavuştu.

Markaların performansı, İstanbul’dan Bursa’ya, Malatya’dan Trabzon’a toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonrasında oluşturulan A.L.F.A. Müşteri Deneyimi Endeksi ile belirlendi. Jüri koltuğunda tüketicilerin bulunduğu ve AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu kapsamlı ve özgün metodolojisiyle ölçülen bu değerlendirme, markaları satış öncesi ilişkiler, çalışan memnuniyetine verilen önem, kişiselleştirme uygulamaları, sadakat programları, çözüm odaklı hizmet, şikayete dönüş hızı gibi başlıklarda masaya yatırmış oldu.

Değerlendirme sonrasında e-ticaret kategorisinin birincisi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini daima ön plana koyan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada oldu. Ödülü alan Hepsiburada Müşteri Deneyimi Müdürü Göksu Tugay Bilal, “Hepsiburada olarak yaptığımız her işte müşterilerimizi odak noktasına koyuyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek ve artırmak için tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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