Hepsiburada 3. çeyrekte yüzde 50 büyüdü

Hepsiburada 2021’in temmuz-eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde şirket yıllık yüzde 50, ilk 9 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 büyüdü. Şirketin aynı dönemde satıcı sayısı da yıllık yüzde 87 büyürken, ürün adedi bazında yüzde 107 artış yaşandı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirketin 3. çeyrekteki siparişlerinin yıllık yüzde 72 arttığı aktarıldı.

Toplam satışlar 6,5 milyar TL'ye yükseldi

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre toplam satışlarda 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artış yaşanırken, bu artışın parasal karşılığının 6,5 milyar TL olduğu ifade edildi.

Bu yılın ilk 9 ayındaki toplam satış hacmi ise yüzde 54,9 oranında artarak, 16,8 milyar TL'ye ulaştı.

Satıcı, sipariş ve ürün adet sayısı yükseldi

Hepsiburada'nın 3. çeyrekte geçen seneye göre sipariş adetlerinde yüzde 71,5 artış yaşanırken, sipariş adetleri 13,8 milyona geldi.

Platformdaki ürün sayısı yüzde 107 artışla 77 milyona, satıcı sayısı ise yıllık yüzde 87 artışla 67 bine yükseldi.

Öte yandan aynı dönemde aktif müşteri sayısı da yıllık yüzde 26 yükselerek, 10,7 milyona yükseldi.

2020’nin 3. çeyreğinde yüzde 57 olan Hepsiburada’nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da 2021’in 3. çeyreğinde yüzde 70’e yükseldi.

Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan aktif satıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2’ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi.

"2021'i 24 milyar TL toplam satış hacmiyle bitirmeyi hedefliyoruz"

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şirketin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Hepsiburada’yı 3. çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum"

Hepsiburada platformundaki aylık ortalama ziyaret sayısının 164 milyondan, 240 milyona çıktığını aktaran Emirdağ "Bu ivmeyle birlikte 2021’i 24 Milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.





