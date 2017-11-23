Hepsiburada 24 Kasım’ı yılın en avantajlı günü ilan etti

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Hepsiburada, olağanüstü indirimler sağladığı, 24 Kasım özel alışveriş günü olan ‘Efsane Cuma’da yılın en iyi fırsatlarını sunuyor.

Hepsiburada’da “Efsane Cuma” Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yarısı başlayacak. Ürünlerde yüzde 80’e varan indirimlerin yanı sıra, beyaz eşyadan oto lastiğine, kozmetikten cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar 36 kategorideki milyonlarca ürüne yılın en iyi indirimlerini uygulayacak. 10 milyonun üzerinde ziyaret bekleyen Hepsiburada, yılın en avantajlı ürünlerinden yararlanabilenlerin en hızlı hareket edecekler olacağının altını çiziyor.

“Efsane Cuma”da tüm Türkiye’den tüm Türkiye’ye e-ticaret

Efsane Cuma ile ilgili konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi “Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecenin ilk saatlerinden itibaren Hepsiburada’ya giren müşterilerimiz gözlerine inanamayacak! Müşterilerimiz, milyonlarca üründe avantajlı fiyatların yanı sıra birçok yeni ürünle ilk kez Efsane Cuma kapsamında karşılaşacak. Türkiye’nin 81 kentine yayılmış yaklaşık 10 bin iş ortağımızla perakendede büyük bir hareket yaratacağız. Müşterilerimizin; ‘indirime girse de alsam’ diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bir evin ortalama üç bin liraya yenilenen salonu, Efsane Cuma’da bin liraya yenilenebilecek. Bu anlamda 24 Kasım’ı ‘Yılın En Avantajlı Günü’ ilan ettik.” dedi.

Hepsiburada, farklı ürünleri, ilgi alanlarına yönelik gruplayarak sitede gösterecek. Böylece online müşteriler birçok ürün ve teklif arasından kendi ilgi alanlarındaki ürünleri bir arada görüp daha rahat bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

Türkiye’de e-ticaret platformunda bir ilk: Hepsiburada, Nef ile konut satacak

Geçen yıl ‘Efsane Cuma’ gününde, dakikada 350 ürün satan Hepsiburada, bu yıl kendi sipariş rekorunu kırmak için çeşitli yenilikler de sunuyor. ‘Efsane Cuma’ya özel olarak daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri satışa açacak olan Hepsiburada, Türkiye’de e-ticaret platformunda bir ilke imza atarak konut satışı gerçekleştirecek. Son üç yıldır sektör lideri olan Nef’in, İstanbul Çekmeköy’deki ikinci projesi olan Nef Ormantepe’de yer alan üç adet 1+1 daireleri, ilk olarak sadece Hepsiburada müşterilerine özel lansman fiyatlarıyla sunulacak. Nef’in Çekmeköy’deki ilk projesi olan Nef Çamlıtepe’nin, iki günde 497 adet konut satışıyla kırdığı rekorun ardından, “Efsane Cuma”ya özel sunulan Nef Ormantepe’deki dairelerin de satışının çok kısa sürede tamamlanması ve Türk e-ticaret tarihinin en yüksek cirolu işleminin olması bekleniyor.

“Efsane Cuma” anlık, canlı yayınlarla takip edilecek

Hepsiburada’nın Onedio ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, gün boyu yapılacak canlı yayınlarla anlık fiyat değişimleri, özel ürün grupları ve perakende uzmanlarının görüşleri web üzerinden yayınlanacak.

Teknoloji altyapısında ve Gebze’deki operasyon merkezinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, gün boyu azami düzeyde artacak olan siparişleri en hızlı şekilde müşterilerine ulaştıracak. Birçok kargo şirketiyle yaptığı işbirlikleri sayesinde, müşterilerinin istedikleri ürünleri, istedikleri fiyattan bir tıkla evlerinin kapısına kadar götürecek. 14 futbol sahası genişliğine sahip deposundan yaklaşık 2.5 milyon adet ürünü efsane avantajlarla sunacak.

Hepsiburada, geçen yıl “Efsane Cuma”da web sitesine dört milyon kez ziyaret almış, cep telefonu uygulaması ise 2.5 milyon kez görüntülenmişti. Adet olarak en çok sağlık-güzellik kategorisinde sipariş alınırken, TL bazında en fazla harcama cep telefonları ve aksesuarları kategorisinde gerçekleşmişti.