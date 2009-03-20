'Hepsi' 'ni para bozdu

‘Bu fotoğraflar mazide kaldı’

‘Defter kayıtları gönderilmedi’

Çıkan haberlerden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Gülçin, "Bahsi geçen açıklamaların hiçbiri benim tarafımdan yapılmadı. Paylaşmadığım özel hayatım hakkında açıklama yapmak zorunda olduğum için de üzgünüm. Evlenmedim ve evlenmeyi de düşünmüyorum. Çünkü evlilik için yaşım daha çok küçük. Evlilik hazırlığım da yok. Benim erkek arkadaşım Dubai'de yaşıyor ve bu yüzden de Dubai çok sık seyahat ettiğim bir yer. Grubu aşk için terk ettiğim yazıldı ama bunlar doğru değil. Gruptan ayrılmamda, özel hayatımın hiçbir ilgisi yok" dedi.2005 yılındaki alacaklarını dahi alamadığını ifade eden Gülçin, arkadaşları hakkında da yorum yapmaktan kaçındı. Gülçin, "Benim yapacak bir yorumum yok. Herkesin yolu açık olsun. Mevlana'nın bir sözü var. 'Bir mum diğer mumu tutuşturduğunda ışığından hiçbir şey kaybetmez'. O yüzden ben her şartta onları yine desteklemekten yanayım. Yaklaşık üç aydan beri iletişim içinde değiliz" diye konuştu.Gülçin basın mensuplarının "Basın toplantısı yapmak için neden bu kadar beklediniz?" sorusuna ise, "Bazı bildirilmesi gereken hukuksal şeyleri bildirdik. Çizgimi korumak için, özel hayatım ile ilgili haber olmamak için çıkan bu haberlerin sonunun gelmesini bekledim. Hukuksal süreç içerisinde olduğumuz için bazı şeyleri açıklamak doğru olmayabilir" diye cevapladı.Basın toplantısına Gülçin'e hukuk danışmanı Avukat Üstün Kutsal'da eşlik etti. Av. Kutsal, "Gülçin Hanım adına daha önce bağlı olduğu şirkete ihtarlar çekildi. Defter kayıtları ve yapılan sözleşmeler istendi. Ama bunlar gönderilmedi. Biz de sembolik olarak 19 bin TL'lik bir dava açtık. Gülçin konserlerden ve sponsor anlaşmalarından hakkını alamadı. Bu ödemeleri talep ediyoruz. Alacaklar defterlerin incelenmesinden sonra ortaya çıkacak. Şu an da bizim iki davamız var. Bir tanesi bizim açtığımız dava diğeride şirketin bize karşı açmış olduğu 250 bin tl'lik cezai şart talep davası" şeklinde konuştu.Yeni imajı ile basın mensuplarının karşısına çıkan Gülçin, "Saçlarımı aylar önce Dubia kestirdim. Televizyonlara çıkmadığım için kimse beni göremedi" diye konuştu.