Hepsi halay başı olmak için; kavga etti, otomobiliyle 4 kişiyi ezdi

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde halay başı seçilemeyen bir kişi önce kavga etti ardından tartıştığı 4 kişiyi otomobiliyle ezdi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda Ö.K. iddiaya düğünde halay başı olmak istedi. Ö.K'nin halay başı çekmesine karşı çıkan ve kendisinin halay başı olacağını söyleyen Mertcan Düşek ile aralarında kavga çıktı.

Araya girenler kavga eden tarafları ayırdı. Daha sonra salondan çıkan Ö.K. düğün salonunun önünde gördüğü Mertcan Düşek ve yanındaki arkadaşlarının üzerine otomobili sürdü.

Otomobilin hızla çarpması sonucu havaya fırlayan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Mertcan Düşek, Yakup Sözmen, Zekeriya Yıldız ve Sedat Düşek kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mertcan Düşek'in hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Ö.K. yaşanan kargaşada otomobili olay yerinde bırakıp koşarak olay yerinden kaçtı. Ö.K daha sonra polisi telefonla arayarak Dilovası'nda bir akrabasının evinde olduğunu ve teslim olacağını söylemesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.