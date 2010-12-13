'Hepsi Gay' neden yayımlanmıyor?

T24- "Sana Değil Kardeşine" şarkısıyla dikkat çeken Mercan, "Hepsi Gay" şarkısının klibinin yayımlanmamasını "Avrupa Birliği’ne girmek için senelerdir uğraş veren bir ülkede sadece ‘gay’ kelimesi geçiyor diye bir şarkının klibinin yayınlanmıyor oluşu kendi içimizdeki çelişkiyi gösteriyor" ifadesiyle değerlendirdi.

Ali Mert Alan'ın Radikal gazetesinde yayımlanan röportajı (13 Aralık 2010) şöyle:

Burnumun dikine gidiyorum



İlk albümünüzü çıkardınız, klipler çektiniz, konserler veriyorsunuz. Artık tam olarak müzik piyasasının içindesiniz. Oradan baktığınızda müzik piyasası nasıl görünüyor?

Müzik piyasasının durumu ortada. Sereserpe yatıyor. Tıpkı Orhan Veli’nin ‘Ama böyle de yatılmaz ki’ dizesindeki gibi dedirtiyor insana. Fakat durum onun çizdiği tablonun tam tersi. Tıkanıp kalmış, bir türlü açılamayan bir lavabo gibi... Değişir mi? Bana sık sık boşa mı kürek çekiyoruz diye sorduruyor. Çok pesimist oldu biliyorum ama hal böyle ne yazık ki... Tabii eleştirmek yerine iyileştirmek lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz naçizane.



‘2010 yılının ilk starı’ olarak lanse edildiniz. Bu albümle artık star olduğunuzu hissediyor musunuz?



Yok, asla böyle bir şey söyleyemem. Ölene kadar da söyleyebileceğimi sanmıyorum. Bu, insanların takdiriyle erişilebilir bir mertebe. Starım diyerek star olunmaz! Ben ne en güzelim, ne en gencim, ne en en en enim. Ben böyleyim. Bu toplumun bir parçasıyım, elbette uzaydan gelmedim. Ben keşif yapan, ürün icat edebilenlerdenim.







Lady Gaga’yı taklit ettiğiniz ve Hande Yener’e benzetildiğiniz söyleniyor. Bu eleştiriler konusunda neler söylemek istersiniz?







Sevdiğim ve severek dinlediğim insanlar var ama bunların arasında Lady Gaga yok. Bu kadar ilgili olmadığım bir insanı da takdir edersiniz ki taklit etmem. Ama sonuçta kendisi bir şekilde dünya starı ve ona benzetilmek beni olumsuz bir şekilde etkilemiyor. Hande Yener konusuna gelince; herhangi bir şekilde benzediğimizi düşünmüyorum. Ortak hiçbir noktamız yok bence. Ben idealist bir insanım, biraz da anarşistim; öyle çıktığım yollardan kolay kolay dönmem. Ama şunu da belirteyim ‘Apayrı’ albümü arşivliktir. Hâlâ dinliyorum ve her seferinde beni benden alıyor. Keşke devam etseydi o çizgide.

‘Hepsi Gay’, ‘Bekaretim Yok’, ‘Sana Değil, Kardeşine’ cinsellik kokan şarkılar. Şarkı sözlerinin cinsellikten beslenmesinin özel bir nedeni var mı?

Biraz eğlenceli bir şekilde tabu gıdıkladık o kadar. Konuşulmuyor ya bir şeyler... Gerçek olan şu: Hepimiz söyleyemediklerimizi şarkılarla dile getirmeyi seviyoruz aslında. ‘Sana Değil Kardeşine’nin de bu kadar beğenilmiş olması hangi sebepten acaba? Bu ülkede cinsellik de tabu olmasın, mutaassıplık da.





Kimse birbirini yargılamasın, yaftalamasın istiyorum. Tabular kalkarsa ikiyüzlülük de kalkar. Herkes kendi gibi olabilme özgürlüğüne erişirse içsel yolculuklar daha başarılı olur diye düşünüyorum. Bunun dışında başka konuların dillendirildiği şarkılar da var albümde. Politik görüşümü çıtlattığım bir şarkı da var. Aşka göz kırptığım parçalar da var. Onlar pek konuşulmuyor tabii!







‘Hepsi Gay’in klibi müzik kanallarında yayınlanmıyor. Nedeni konusunda size bir açıklama yaptılar mı?



Aslına bakarsanız bazılarında yayınlanıyor. Bazıları da sürekli ‘Kurulda’ gibi bir cevap veriyor. Yani görüşülüyor diyorlar. Bir ret cevabı gelmedi ama yayınlamıyorlar da. Ret cevabı gelmediğinden de ‘Niye?’ gibi bir soru soramıyorsunuz . Bu meselenin böyle olacağını tahmin etmek güç değildi fakat yine de gözlerimle görmek istedim. Ve de bir umut diyelim, çiçekler açsın istiyorum barışla yahu memleketimde! Burnumun dikine gidiyorum işte doğru bildiğim şeyleri yapmak konusunda. Avrupa Birliği’ne girmek için senelerdir uğraş veren bir ülkede sadece ‘gay’ kelimesi geçiyor diye bir şarkının klibinin yayınlanmıyor oluşu da zaten kendi içimizdeki çelişkiyi özetliyor.