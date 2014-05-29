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Dünya
Deutsche Welle

'Hepinizi yanımda götürmek isterdim'

Aralarında Alman Alexander Gerst'in de bulunduğu üç astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Astronotların uzay macerası başladı.

29 Mayıs 2014 12:39


Almanya'nın uzaya giden 3'üncü astronotu unvanını alan Alexander Gerst, bir çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu. Gerst, Rus kozmonot Maxim Surayev ve Amerikalı astronot Reid Wiseman, altı saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISSD) ayak bastı.

Alexander Gerst, yolculuk başlamadan önce sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden, "Görüşmek üzere. Hepinizi yanımda götürmek isterdim" yazdı. 38 yaşındaki jeofizikçi ve astronot Gerst, uzay istasyonunda altı ay kalarak, 100 deney yapacak. İstasyonun dışında da bir görev planlanıyor.

72 yaşındaki üç kez uzaya giden ilk Alman astronot Ulf Merbold, uzay yolculuğunun çok uzun bir hazırlık aşaması olduğunu ifade etti. Gerst'ten önce uzaya 2008 yılında Alman astronot Hans Schlegel gitmişti.

Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Amerikalı astronot Steven Swanson ve kozmonotlar Alexander Skvoryov ve Oleg Artemyev bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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