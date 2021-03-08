"Hepiniz kardeşsiniz" temasıyla geçen tarihi ziyaret: Papa Francesco 3 günlük Irak ziyaretinde neler yaptı?

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun Irak'a yaptığı ziyaret sona erdi. Papa Francesco üç günlük ziyareti boyunca Bağdat, Necef, Ur Erbil ve Musul'da görüşemeler yaptı. Ziyaretin sloganı, İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz" oldu.

Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.

Papa üç gün süren ziyaretlerinin ilk gününde Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da görüştü.

Papa Francesco daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek burada da Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüşme

Papa Francesco Bağdat'taki temaslarının ardından Irak'ın Necef kentinde Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile evinde görüştü. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre tarihi görüşmede, Irak'taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog çalışmaları da ele alındı.