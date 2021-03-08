"Hepiniz kardeşsiniz" temasıyla geçen tarihi ziyaret: Papa Francesco 3 günlük Irak ziyaretinde neler yaptı?

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun Irak'a yaptığı ziyaret sona erdi. Papa Francesco üç günlük ziyareti boyunca Bağdat, Necef, Ur Erbil ve Musul'da görüşemeler yaptı. Ziyaretin sloganı, İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz" oldu.
Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.
Papa üç gün süren ziyaretlerinin ilk gününde Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da görüştü.
Papa Francesco daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek burada da Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.
Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüşme
Papa Francesco Bağdat'taki temaslarının ardından Irak'ın Necef kentinde Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile evinde görüştü. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre tarihi görüşmede, Irak'taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog çalışmaları da ele alındı.
Ayetullah El Sistani'yi ziyaretinin ardından Papa, İbrahim peygamberin doğum yeri olduğuna inanılan Ur ovasında dinler arası buluşmaya katıldı. Papa'nın Irak ziyaretinde sıklıkla, Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık için İbrahim peygamberin bir ortak "ata" figürü teşkil ettiği vurgulanarak "hepiniz kardeşsiniz" mesajı verildi.
"Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü"
Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, Papa ile Ayetullah El Sistani'nin "tarihi görüşmesi" ve Ur'daki "tarihi dinler arası buluşma" şerefine 6 Mart tarihini Irak'ta Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ettiklerini açıkladı.
Papa, Irak ziyaretinin 3. gününde Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'ne geçerek bölge yönetimiyle görüştü. 2014-2017 yılları arası IŞİD'in ele geçirdiği bölgede yer alan Musul kentine geçen Papa, saldırılarda yıkılan kiliselerin yer aldığı 4 Kilise Meydanı'nda "tüm savaş ve silahlı çatışmaların mağdurları için" dua etti.
Papa daha sonra Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla bir ayin yönetti. Stadyumdaki törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis de katıldı.
Papa Erbil'in ardından Bağdat'a dönerek burada bir gece daha geçirdi. Bugün ise veda töreninin ardından Roma'ya döndü.