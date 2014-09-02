Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Doğru bir yaklaşım değil. Hepimizin devlet temsili anlamında muhatabı cumhurbaşkanıdır" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatabımız Cumhurbaşkanı değil, Başbakan ve hükümet açıklaması) Doğru bir yaklaşım değil. Hepimizin devlet temsili anlamında muhatabı cumhurbaşkanıdır. O muhatabı kendince yok saymaya çalışmak Türk devlet ahlakına, geleneğine, demokrasi kültürüne uymaz" dedi.

Davutoğlu, "Sayın Bahçeli'nin hem hükümet programına hem cumhurbaşkanımızın yemin törenine katılmasını çok olumlu bir tavır olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

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