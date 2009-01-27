'Hepimiz Turgut Özal'ız diye bağıralım'

Anavatan Partisi 31 Ocak’ta yapılacak tüzük kongresine hazırlanıyor. Tüzüğünde değişiklik yapacak olan ve yeniden Özal döneminin logosuna dönecek olan Anavatan Partisi, aynı gün küskünleri de bir araya toplamayı planlıyor.



Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun ise küskünlere birer mektup göndererek 31 Ocak’ta buluşmayı ve “hepimiz Özal’ız” demeyi teklif etti. Aynı gün partisinin belediye başkan adaylarını da açıklayacak olan Uzun mektubunda, küskünlere, “Ben bu mektubu bu yuvanın bekçisi olarak, ‘Ben Turgut Özal’ım’ diyecek bir inanca, bir vefaya, bir sevgiye, bir vizyona gönderiyorum. Adres yanlışsa lütfen bu mektubu aynen bana geri gönderin. Adres doğruysa 31 Ocak’ta ‘Ben Turgut Özal’ım’ diye haykırmak için şeref verin” diye seslendi.



Anavatan Partisi 31 Ocak’ta yapılacak tüzük kongresine hazırlanıyor. Tüzüğünde değişiklik yapacak olan ve yeniden Özal döneminin logosuna dönecek olan Anavatan Partisi, aynı gün küskünleri de bir araya toplamayı planlıyor. Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun ise küskünlere birer mektup göndererek, 31 Ocak’ta buluşmayı ve “hepimiz Özal’ız” demeyi teklif etti. Aynı gün partisinin belediye başkan adaylarını da açıklayacak olan Uzun mektubunda, küskünlere “Ben bu mektubu bu yuvanın bekçisi olarak, ‘Ben Turgut Özal’ım’ diyecek bir inanca, bir vefaya, bir sevgiye, bir vizyona gönderiyorum. Adres yanlışsa lütfen bu mektubu aynen bana geri gönderin. Adres doğruysa 31 Ocak’ta ‘Ben Turgut Özal’ım’ diye haykırmak için şeref verin” diye seslendi.



Anavatan Partisi, Erkan Mumcu döneminin sona ermesinin ardından yüzünü yeniden Turgut Özal’a dönmeye hazırlanıyor. Mumcu dönemini sona erdiren kongre ile genel başkanlık koltuğuna oturan Salih Uzun ve yeni yönetim, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, ilk iş olarak, partinin logosunu yeniden Özal döneminin logosuyla değiştirmeyi planlıyor. Uzun, bu amaçla 31 Ocak’ta Ahmet Taner Kışlalı Salonunda yapılacak tüzük kongresinde, küskünleri de buluşturmayı amaçlıyor. Tüzük kongresi öncesinde küskünlere birer mektup gönderen ve Anavatan Partisi’nde yeniden Turgut Özal dönemine dönüleceğinin işaretlerini veren Uzun, kongrede, partisinin belediye başkan adaylarını da açıklayacak.



"Birbirimize sarılarak atlatalım"



Uzun, küskünlere gönderdiği mektupta ise 31 Ocak’ta yapılacak tüzük kongresine katılmaya ve “Hepimiz Özal’ız” diye bağırmaya çağırdı. Mektubuna “Öncelikle ifade etmeliyim ki; bu mektubu size partimizin içinde bulunduğu şartları anlatmak ve gelin bu zor dönemi birbirimize sarılarak atlatalım demek için yazmıyorum” sözleriyle başlayan Uzun, şunları söyledi:



“1983 yılında O, bir iddia koydu ortaya herkes ‘olmaz’ dedi. O, ‘güçsüz görünen bu Türkiye’nin içinde bambaşka ve güçlü bir Türkiye var ve ben o Türkiye’yi bulacağım’ dedi kimse inanmadı. O, ‘hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz, gelin birbirimizi sevelim ve kucaklayalım, birbirimize ihtiyacımız var’ dedi, bu söz yüzünden O’nu öldürmek bile istediler. İçinde bulunduğum şartlar ne olursa olsun biliyorum ki, O’nun içinde bulunduğu şartlardan daha ağır şartlarda değilim. O’nun tutunacak bir dalı, bir tarihi, bir Özal’ı yoktu ama şükürler olsun ki benim var. Bu mektubu yazıyorum çünkü bu partinin bütün hücreleriyle ben Turgut Özal’ım diye haykırmasını istiyorum. Ben bu mektubu herhangi bir il ya da ilçe başkanına, herhangi bir milletvekiline, herhangi bir bakana göndermiyorum. Ben bu mektubu bu yuvanın bekçisi olarak, ‘Ben Turgut Özal’ım’ diyecek bir inanca, bir vefaya, bir sevgiye, bir vizyona gönderiyorum. Adres yanlışsa lütfen bu mektubu aynen bana geri gönderin. Adres doğruysa 31 Ocak’ta ‘Ben Turgut Özal’ım’ diye haykırmak için şeref verin.”





