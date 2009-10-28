Akşam gazetesi, yazarı Serdar Turgut'un Kürt sanatçı Rojin hakkında yazdığı yazı sonrası, ÖDP'li Kadınlar'dan tepki geldi. ÖDP'nin internet sitesinde yapmış oldu açıklamaya göre; "Serdar Turgut, barışa değil, savaşa susamış bir zihniyetin ürünü" olarak nitelendirilmiştir. ÖDP'li kadınlar, "Rojin'in adını malzeme yaparak hem kadınları hem de Kürt kadınları aşağılamaya çalışmıştı" denilmiştir.

ÖDP'li kadınların (28.10.2009) yaptığı açıklama şöyle:



ÖDP'Lİ KADINLAR: HEPİMİZ ROJİN'İz



Akşam Gazetesi’nde köşe tutan Serdar Turgut adlı kişinin 24 Ekim 2009 tarihli yazısında dile getirdiği yorumlar, barışa değil savaşa susamış bir zihniyetin ürünüdür.





Hepimiz Rojin'iz!

25 yılı aşkın süredir ülkemizde devam eden savaş ortamının değişmesi ve barışın gerçekleşmesi için umutluyuz.

Ancak biliyoruz ki bu zorlu süreçte barıştan yana tutum almak yürek istiyor. Toplumun barıştan yana atan kalpleri birleştikçe ve umut ışığı her geçen gün biraz daha arttıkça, rahat köşelerinden kalem oynatıp ‘zehir' saçmaya devam eden ‘köşe' yazarları da eksik olmuyor.

Ülkemizde esen barış rüzgarından adeta hasta olan bu tip ‘köşe' yazarları, hastalıklı fikirlerini fütürsuzca ve sorumsuzca ortaya koyarken, yaşamak istedikleri kirli dünyanın fotoğrafını nasıl da gösteriyorlar.

Akşam Gazetesi'nde köşe tutan Serdar Turgut adlı kişinin 24 Ekim 2009 tarihli yazısında dile getirdiği yorumlar, barışa değil savaşa susamış bir zihniyetin ürünüdür. Ne var ki, Serdar Turgut adlı bu kişinin bu yazıyı yazarken ağzından akan salyalar sadece savaşa susamış bir caninin duygularını yansıtmıyor, aynı zamanda bu kişinin biz kadınlar açısından ne kadar TEHLİKELİ BİR YARATIK haline geldiğini gösteriyor. Serdar Turgut, sanatçı Rojin'i ‘dağa kaldırmaktan ve seks kölesi yapmaktan' dem vuran yazısıyla, bu ülkede yaşayan kadınlar için ne derece tehlikeli bir kişilik olduğunu kanıtlamıştır.

Ayrıca, Rojin'in adını malzeme yaparak hem kadınları hem de Kürt kadınları aşağılamaya çalışmıştır.

Serdar Turgut, binlerce yıldır süregelen erkek egemen zihniyetin en aşağılık örneğini bir kez daha hepimize göstermiştir. Savaş olgusuyla ‘kadına yönelik şiddet' olgusunun ne kadar iç içe gelişen ve birbirini besleyen olgular olduğunu yeniden kanıtlayan Serdar Turgut, bugünden itibaren biz kadınların iyi niyetinden ve sabrından azadedir.

Bu yüzden diyoruz ki, biz Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar HEPİMİZ BİRER ROJİNİZ!

Rojin'in Serdar Turgut'a açtığı davanın takipçileri olacağız.

Bu ülkenin tüm kadınlarını, Serdar Turgut'u protesto etmeye davet ediyoruz.