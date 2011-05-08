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Yaşam

‘Hepimiz kaltağız!’

Kanada'da bir polis memuru “Kadınlar tacizden kaçınmak için kaltak gibi giyinmemeli” sözleri protesto gösterilerini ateşledi.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kanada’daki Toronto Üniversitesi’ne sunum yapmaya giden polis memuru Michael Sanguinetti’nin “Kadınlar tacizden kaçınmak için kaltak gibi giyinmemeli” sözleri 15 ülkede ‘KaltakYürüyüşü’ (SlutWalking) adlı protesto gösterilerini ateşledi.

‘Hepimiz kaltağız!’

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’ne sunum yapmaya giden polis memuru Michael Sanguinetti’nin “Kadınlar tacizden kaçınmak için kaltak gibi giyinmemeli” sözleri 15 ülkede ‘KaltakYürüyüşü’ (SlutWalking) adlı protesto gösterilerini ateşledi. Kadınlar, Toronto’dan sonra dün de ABD’nin Boston kentinde “Kaltak olmaktan gurur duyuyoruz” sloganıyla yürüdü.

‘Hepimiz kaltağız!’

‘Hepimiz kaltağız!’

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