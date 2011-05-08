‘Hepimiz kaltağız!’

T24 - Kanada’daki Toronto Üniversitesi’ne sunum yapmaya giden polis memuru Michael Sanguinetti’nin “Kadınlar tacizden kaçınmak için kaltak gibi giyinmemeli” sözleri 15 ülkede ‘KaltakYürüyüşü’ (SlutWalking) adlı protesto gösterilerini ateşledi.





Kanada’daki Toronto Üniversitesi’ne sunum yapmaya giden polis memuru Michael Sanguinetti’nin “Kadınlar tacizden kaçınmak için kaltak gibi giyinmemeli” sözleri 15 ülkede ‘KaltakYürüyüşü’ (SlutWalking) adlı protesto gösterilerini ateşledi. Kadınlar, Toronto’dan sonra dün de ABD’nin Boston kentinde “Kaltak olmaktan gurur duyuyoruz” sloganıyla yürüdü.







