"Hepimiz güvende olana kadar kimse güvende değil"; Afrika'da nüfusun yalnızca yüzde 4'üne Covid aşısı yapıldı

Dünya genelinde bugüne kadar 5.7 milyar doz Koronavirüs aşısı uygulandığı bilinirken Afrika kıtasının yalnızca yüzde 4'ünün aşılandığı belirtildi. BM Genel Kurulu'nda konuşan Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan "Hepimiz güvende olanda kadar kimse güvende değil" dedi.

AP verilerine göre, dünya genelinde uygulanan 5.7 milyar doz Covid aşısının çoğu en zengin 10 ülkede uygulandı. Afrika kıtasında ise nüfusun yalnızca yüzde 4'üne aşı yapıldı.

BM Genel Kurulu'nda aşı adaletsizliği de gündeme geldi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, aşıların insanlığın pandemiyle savaşında en büyük savunma yöntemi olduğunu belirtti.

Ramaphosa "Bu nedenle küresel toplumun Covid aşılarına eşit erişim konusunda birlik ve işbirliği prensiplerini sağlamaması bir endişe unsuru. Dünya geneli aşı dozların yüzde 82'si zengin ülkeler tarafından alınırken düşük gelirli ülkelerin yüzde 1'lik aşı alması insanlık için bir tihamdır" dedi.