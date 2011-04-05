Hepimiz bir gün böceği tadacağız

T24- Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, 2050 senesi itibariyle, dünya nüfusu 9 milyara ulaşmış olacak.

Bu nüfusa yeterli gıda üretiminde en büyük sorunlardan biri ise et olacak, çünkü büyükbaş hayvan yetiştirmek için çok fazla alan ve enerji lazım.



Ancak Hollandalı araştırmacılar, gıda sorununa ilişkin bir çözümleri olduğunu söylüyor: et yerine böcek yemek!

Wageningen Üniversitesi'nden entomoloji profesörü Marcel Dicke, dünyanın çeşitli yerlerinde toplam bin böcek çeşidinin yendiğini söylüyor.

Dicke, Batılı nüfusun da en azından böcek yeme fikrine alışması gerektiğini çünkü 2020 senesi itibariyle, böceğin batı mutfağının da kaçınılmaz bir parçası olacağını da ekliyor.

Peki etseverleri böcek yemeye ikna edecek yemekler neler?

Dicke, olası yemekler arasında kırıkkanatlılardan yapılmış havyar, helikopter böceği kızartma, böcek larvalı kiş ya da pupalı takoyu sayıyor.

Farklı böcek türlerinin değişik tadlara sahip olduğunu anlatan Dicke, böcek yiyenlerin ise bu tadı genel olarak kıtır kıtır ve fındığı andıran bir lezzet olarak tanımladığını söylüyor.

Dicke, besin analizlerinin bazı tür böceklerin etinin içerdiği protein oranı ve yağ türleri itibariyle dana etiyle karşılaştırılabilir, hatta bazen daha da kaliteli olduğunı gösterdiğini de ekliyor.

Avrupa ülkelerinde böcek yemekle ilgili tereddütlerin kırıldığını söyleyen Dicke, işlenmiş gıda tüketen herkesin bir miktar böcek yediğini de anlatıyor:

"Dünyanın herhangi bir yerinde işlenmiş besin maddesi tüketenler zaten böcek yemiş oluyorlar. Bunun miktarı yılda yaklaşık 500 gram. Domates sosu, fıstık ezmesi ya da ekmek gibi işlenmiş tüm gıdalarda böcek var. Salça yapımında kullanılan domatesler, manavdan aldıklarınızdan farklı ve içinde tahminen birkaç böcek var. Ama bu sorun değil, çünkü böcek fazladan protein demek, dolayısıyla yemeğiniz zenginleşiyor."